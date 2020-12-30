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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 15:47 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig | Tuzlaspor 0-1 Altay

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TFF 1. Lig | Tuzlaspor 0-1 Altay
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TFF 1. Lig 8. hafta erteleme maçında Altay, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yendi.

Stat: Vefa

Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Turgut, Mehmet Ali Akkor

Tuzlaspor: Angeler, İsmail Konuk, Arif Morkaya, Yohou, Yasin Güreler, Aosman (Dk. 64 Onur Ayık), Cajic, Samet Asatekin (Dk. 88 Özgür Can Özcan), Gökcan Kaya (Dk. 75 Pucko), Ahmet Yazar, Thuram

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Lokman Gör, Kadir Yazıcı, Yılmaz Özeren (Dk. 69 Ziya Alkurt), Thiam, Kappel (Dk. 87 Eren Erdoğan), Regattin (Dk. 87 Yekta Kurtuluş), Erhan Çelenk (Dk. 69 Scuk), Paixao (Dk. 90+3 İbrahim Öztürk)

Gol: Dk. 86 Berkay Sülüngöz (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 24 Yılmaz Özeren, Dk. 71 Scuk, Dk. 76 Thiam (Altay), Dk. 90+1 Özgür Can Özcan (Tuzlaspor)

TFF 1. Lig | Tuzlaspor 0-1 Altay

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