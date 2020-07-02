TFF 1. Lig puan durumu ve 32-33-34. Hafta fikstür bilgileri!
TFF 1. Lig puan durumu, 1 Temmuz Çarşamba günü oynanan iki kritik mücadelenin ardından şampiyonluk yarışındaki son tabloyu ortaya çıkardı. Hatayspor'un önceki gün yaşadığı puan kaybıyla birlikte gözler, ligin ikinci ve üçüncü sırasında konumlanan Erzurumspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak olan mücadeleye çevrildi. Bu mücadelede Adana Demirspor'un 3 puan elde etmesinin ardından TFF 1. Lig puan durumunda ikinci sırada yer alan Erzurumspor ile Adana Demirspor yer değiştirdi. İşte, TFF 1. Lig puan durumu ve 32-33-34. Hafta fikstür bilgileri
TFF 1. Lig fikstüründe 1 Temmuz Çarşamba günü oynanan iki mücadele, Süper Lig'e çıkacak takımın belirlenmesine günler kala merakla takip edildi. Süper Lig'e çıkma ihtimali bulunan Hatayspor, Erzurumspor, Adana Demirspor, Bursaspor, Altay ve Akhisarspor'un alacağı puanlar, TFF 1. Lig puan durumu son halinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. İşte, TFF 1. Lig puan durumu ve fikstür bilgileri
TFF 1. LİG PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|G
|1
|Hatayspor
|31
|16
|9
|6
|42
|26
|+16
|57
|2
|Adana Demirspor
|31
|15
|9
|7
|63
|39
|+24
|54
|3
|BB Erzurumspor
|31
|15
|8
|8
|35
|25
|+10
|53
|4
|Bursaspor
|31
|16
|7
|8
|45
|36
|+9
|52
|-3
|5
|Altay
|31
|13
|11
|7
|44
|33
|+11
|50
|6
|Akhisarspor
|30
|13
|9
|8
|38
|34
|+4
|48
|7
|Fatih Karagümrük
|30
|12
|11
|7
|42
|35
|+7
|47
|8
|Keçiörengücü
|31
|11
|11
|9
|26
|24
|+2
|44
|9
|Giresunspor
|31
|12
|8
|11
|37
|40
|-3
|44
|10
|Ümraniyespor
|30
|11
|8
|11
|40
|41
|-1
|41
|11
|Menemenspor
|31
|10
|9
|12
|35
|41
|-6
|39
|12
|Balıkesirspor
|30
|8
|11
|11
|30
|36
|-6
|35
|13
|İstanbulspor
|30
|7
|13
|10
|41
|39
|+2
|34
|14
|Altınordu
|31
|7
|12
|12
|33
|41
|-8
|33
|15
|Boluspor
|31
|5
|15
|11
|26
|37
|-11
|30
|16
|Osmanlıspor FK
|31
|6
|9
|16
|34
|50
|-16
|24
|-3
|17
|Adanaspor
|31
|3
|12
|16
|27
|46
|-19
|21
|18
|Eskişehirspor
|30
|7
|6
|17
|34
|49
|-15
|12
|-15
FİKSTÜR BİLGİLERİ
TFF 1. Lig'de geriye kalan maçların fikstürü şu şekilde;
|04/07
|20:00
|S
|Bursaspor
|v
|Altınordu
|04/07
|20:00
|S
|Menemenspor
|v
|Adanaspor
|05/07
|17:30
|S
|Giresunspor
|v
|BB Erzurumspor
|05/07
|17:30
|S
|Hatayspor
|v
|Keçiörengücü
|05/07
|20:00
|S
|Adana Demirspor
|v
|Altay
|05/07
|20:00
|S
|Osmanlıspor FK
|v
|Ümraniyespor
|06/07
|17:30
|S
|Fatih Karagümrük
|v
|Boluspor
|06/07
|20:00
|S
|Akhisarspor
|v
|Balıkesirspor
|06/07
|20:00
|S
|Eskişehirspor
|v
|İstanbulspor
|12/07
|03:00
|Adanaspor
|v
|Hatayspor
|12/07
|03:00
|Altay
|v
|BB Erzurumspor
|12/07
|03:00
|Altınordu
|v
|Giresunspor
|12/07
|03:00
|Balıkesirspor
|v
|Eskişehirspor
|12/07
|03:00
|Boluspor
|v
|Akhisarspor
|12/07
|03:00
|Bursaspor
|v
|Menemenspor
|12/07
|03:00
|İstanbulspor
|v
|Osmanlıspor FK
|12/07
|03:00
|Keçiörengücü
|v
|Fatih Karagümrük
|12/07
|03:00
|Ümraniyespor
|v
|Adana Demirspor
|19/07
|03:00
|Adana Demirspor
|v
|İstanbulspor
|19/07
|03:00
|Akhisarspor
|v
|Keçiörengücü
|19/07
|03:00
|BB Erzurumspor
|v
|Ümraniyespor
|19/07
|03:00
|Eskişehirspor
|v
|Boluspor
|19/07
|03:00
|Fatih Karagümrük
|v
|Adanaspor
|19/07
|03:00
|Giresunspor
|v
|Altay
|19/07
|03:00
|Hatayspor
|v
|Bursaspor
|19/07
|03:00
|Menemenspor
|v
|Altınordu
|19/07
|03:00
|Osmanlıspor FK
|v
|Balıkesirspor
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