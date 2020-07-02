TFF 1. Lig puan durumu ve 32-33-34. Hafta fikstür bilgileri!

TFF 1. Lig fikstüründe 1 Temmuz Çarşamba günü oynanan iki mücadele, Süper Lig'e çıkacak takımın belirlenmesine günler kala merakla takip edildi. Süper Lig'e çıkma ihtimali bulunan Hatayspor, Erzurumspor, Adana Demirspor, Bursaspor, Altay ve Akhisarspor'un alacağı puanlar, TFF 1. Lig puan durumu son halinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. İşte, TFF 1. Lig puan durumu ve fikstür bilgileri

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

O G B M A Y AV G 1 Hatayspor 31 16 9 6 42 26 +16 57 2 Adana Demirspor 31 15 9 7 63 39 +24 54 3 BB Erzurumspor 31 15 8 8 35 25 +10 53 4 Bursaspor 31 16 7 8 45 36 +9 52 -3 5 Altay 31 13 11 7 44 33 +11 50 6 Akhisarspor 30 13 9 8 38 34 +4 48 7 Fatih Karagümrük 30 12 11 7 42 35 +7 47 8 Keçiörengücü 31 11 11 9 26 24 +2 44 9 Giresunspor 31 12 8 11 37 40 -3 44 10 Ümraniyespor 30 11 8 11 40 41 -1 41 11 Menemenspor 31 10 9 12 35 41 -6 39 12 Balıkesirspor 30 8 11 11 30 36 -6 35 13 İstanbulspor 30 7 13 10 41 39 +2 34 14 Altınordu 31 7 12 12 33 41 -8 33 15 Boluspor 31 5 15 11 26 37 -11 30 16 Osmanlıspor FK 31 6 9 16 34 50 -16 24 -3 17 Adanaspor 31 3 12 16 27 46 -19 21 18 Eskişehirspor 30 7 6 17 34 49 -15 12 -15

FİKSTÜR BİLGİLERİ

TFF 1. Lig'de geriye kalan maçların fikstürü şu şekilde;