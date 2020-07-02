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Haber Giriş: 02.07.2020 - 10:11,Son Güncelleme:

TFF 1. Lig puan durumu ve 32-33-34. Hafta fikstür bilgileri!

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TFF 1. Lig puan durumu ve 32-33-34. Hafta fikstür bilgileri!
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TFF 1. Lig puan durumu, 1 Temmuz Çarşamba günü oynanan iki kritik mücadelenin ardından şampiyonluk yarışındaki son tabloyu ortaya çıkardı. Hatayspor'un önceki gün yaşadığı puan kaybıyla birlikte gözler, ligin ikinci ve üçüncü sırasında konumlanan Erzurumspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak olan mücadeleye çevrildi. Bu mücadelede Adana Demirspor'un 3 puan elde etmesinin ardından TFF 1. Lig puan durumunda ikinci sırada yer alan Erzurumspor ile Adana Demirspor yer değiştirdi. İşte, TFF 1. Lig puan durumu ve 32-33-34. Hafta fikstür bilgileri

TFF 1. Lig fikstüründe 1 Temmuz Çarşamba günü oynanan iki mücadele, Süper Lig'e çıkacak takımın belirlenmesine günler kala merakla takip edildi. Süper Lig'e çıkma ihtimali bulunan Hatayspor, Erzurumspor, Adana Demirspor, Bursaspor, Altay ve Akhisarspor'un alacağı puanlar, TFF 1. Lig puan durumu son halinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. İşte, TFF 1. Lig puan durumu ve fikstür bilgileri

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

  OGBMAY AVG 
1Hatayspor3116964226+1657   
2Adana Demirspor3115976339+2454   
3BB Erzurumspor3115883525+1053   
4Bursaspor3116784536+952-3  
5Altay31131174433+1150   
6Akhisarspor3013983834+448   
7Fatih Karagümrük30121174235+747   
8Keçiörengücü31111192624+244   
9Giresunspor31128113740-344   
10Ümraniyespor30118114041-141   
11Menemenspor31109123541-639   
12Balıkesirspor30811113036-635   
13İstanbulspor30713104139+234   
14Altınordu31712123341-833   
15Boluspor31515112637-1130   
16Osmanlıspor FK3169163450-1624-3  
17Adanaspor31312162746-1921   
18Eskişehirspor3076173449-1512-15  

FİKSTÜR BİLGİLERİ

TFF 1. Lig'de geriye kalan maçların fikstürü şu şekilde;

04/0720:00SBursaspor v Altınordu
04/0720:00SMenemenspor v Adanaspor
05/0717:30SGiresunspor v BB Erzurumspor
05/0717:30SHatayspor v Keçiörengücü
05/0720:00SAdana Demirspor v Altay
05/0720:00SOsmanlıspor FK v Ümraniyespor
06/0717:30SFatih Karagümrük v Boluspor
06/0720:00SAkhisarspor v Balıkesirspor
06/0720:00SEskişehirspor v İstanbulspor

 

12/0703:00 Adanaspor v Hatayspor
12/0703:00 Altay v BB Erzurumspor
12/0703:00 Altınordu v Giresunspor
12/0703:00 Balıkesirspor v Eskişehirspor
12/0703:00 Boluspor v Akhisarspor
12/0703:00 Bursaspor v Menemenspor
12/0703:00 İstanbulspor v Osmanlıspor FK
12/0703:00 Keçiörengücü v Fatih Karagümrük
12/0703:00 Ümraniyespor v Adana Demirspor

 

19/0703:00 Adana Demirspor v İstanbulspor
19/0703:00 Akhisarspor v Keçiörengücü
19/0703:00 BB Erzurumspor v Ümraniyespor
19/0703:00 Eskişehirspor v Boluspor
19/0703:00 Fatih Karagümrük v Adanaspor
19/0703:00 Giresunspor v Altay
19/0703:00 Hatayspor v Bursaspor
19/0703:00 Menemenspor v Altınordu
19/0703:00 Osmanlıspor FK v Balıkesirspor

 

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