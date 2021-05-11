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Spor Arena
Haber Giriş: 11.05.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig play-off yarı final maçları ne zaman? Program belli oldu

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TFF 1. Lig play-off yarı final maçları ne zaman? Program belli oldu

TFF 1. Lig'de heyecan play-off'la devam edecek. Doğrudan Süper Lig'e yükselen ekiplerin belli olduğu TFF 1. Lig'de bu sezon 26. kez uygulanacak play-off sistemiyle bir takım daha Süper Lig vizesi alacak. Peki, TFF 1. Lig play-off yarı final maçları ne zaman?

TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının programı açıklandı. TFF açıklamasına göre, yarı finalde ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı finalde ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

16 Mayıs Pazar:

20.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17 Mayıs Pazartesi:

20.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21 Mayıs Cuma:

18.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

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