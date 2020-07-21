TFF 1.Lig play off maçları ne zaman oynanacak? 1. Lig play off fikstürü 2020!

TFF 1. Lig maçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyon Hatayspor ve ligi ikinci sırada bitiren Erzurumspor'un ardından bir üst tura çıkacak olan takımı belirleyecek olan TFF 1. Lig play off mücadeleleri Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor arasında oynanacak. Peki, TFF 1.Lig play off maçları ne zaman oynanacak? İşte, karşılaşmaların tarih bilgileri

TFF 1.LİG PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Son haftaya play-off iddiasıyla giren Altay, deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etmesine rağmen Fatih Karagümrük'ün 3-0 mağlup etmesiyle play-off dışında kaldı.

Play-off yarı final eşleşmelerinde Adana Demirspor ile Bursaspor, Akhisarspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak.

Deplasmanlı çift maç üzerinden oynanacak yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 30 Temmuz Perşembe günü yeri daha sonra belli olacak final mücadelesine çıkacak. Final maçını kazanacak ekip gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak.

22 Temmuz Çarşamba

21.00 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Vefa)

26 Temmuz Pazar

21.00 Adana Demirspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)

21.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)