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TFF 1. Lig play-off final maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak TFF 1. Lig play-off final maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Mete Kalkavan ise VAR hakemi olarak görev yapacak.
2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig Play-Off Finali 30 Temmuz Perşembe akşamı saat 21:00'da Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak. Adana Demirspor - Fatih Karagümrük arasındaki mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Kritik finali VAR'ı ise Mete Kalkavan olacak.
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