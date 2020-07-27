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Haber Giriş: 27.07.2020 - 13:00,Son Güncelleme:

TFF 1. Lig play-off final maçını Cüneyt Çakır yönetecek

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TFF 1. Lig play-off final maçını Cüneyt Çakır yönetecek
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Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak TFF 1. Lig play-off final maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Mete Kalkavan ise VAR hakemi olarak görev yapacak.

2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig Play-Off Finali 30 Temmuz Perşembe akşamı saat 21:00'da Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak. Adana Demirspor - Fatih Karagümrük arasındaki mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Kritik finali VAR'ı ise Mete Kalkavan olacak.

TFF 1. Lig play-off final maçını Cüneyt Çakır yönetecek

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