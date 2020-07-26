TFF 1. Lig play off final maçı ne zaman?
TFF 1. Lig play-off finali, Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor arasında oynanacak. Bu gelişmenin ardından Fatih Karagümrük Adana Demirspor maçının ne zaman oynanacağı, başta bu iki takımın taraftarları olmak üzere pek çok futbolsever tarafından merak konusu oldu. Peki, TFF 1. Lig play off final maçı ne zaman?
Süper Lig'e çıkacak üçüncü ve son takımın netleşeceği Fatih Karagümrük Adana Demirspor maçı, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Fatih Karagümrük, Akhisarspor'u yarı finalde elemiş, Adana Demirspor'da Bursaspor'u saf dışı bırakarak finale adını yazdırmıştı. İşte, TFF 1. Lig play off final maçı hakkında tüm bilgiler...
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselme maçında 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak.
Müsabakaya ilişkin diğer bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle