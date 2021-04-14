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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.04.2021 - 15:43 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig: Menemenspor 2-2 Samsunspor

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TFF 1. Lig: Menemenspor 2-2 Samsunspor

TFF 1. Lig 30. hafta mücadelesinde Menemenspor ile Yılport Samsunspor 2-2 berabere kaldı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Anıl Usta

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Rıdvan Koçak (Dk. 79 Yusuf Talum), Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Mohamed (Dk. 79 Tidjani), Adamu, Ba, Akanbi (Dk. 90+1 Abdulkadir Öksüz), Tayfun Aydoğan (Dk. 90+1 Ömer Şahbaş), İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 84 Mehmet Aytemiz)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Hamroun (Dk. 64 Burak Çalık), Djedje (Dk. 79 Ferhat Çulcuoğlu), Savicevic, Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz (Dk. 64 İlyas Kubilay Yavuz), Coureur

Goller: Dk. 34 Mohamed, Dk. 61 Ba (Menemenspor), Dk. 23 Coureur, Dk. 90+4 Veli Çetin (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 58 Tayfun Aydoğan, Dk. 75 Akanbi, Dk. 83 Nurullah Aslan (Menemenspor), Dk. 90 3 Yalçın Kılınç (Yılport Samsunspor)

 

TFF 1. Lig: Menemenspor 2-2 Samsunspor

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