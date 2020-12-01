TFF 1. Lig | Menemenspor 2-1 Ankaraspor
TFF 1. Lig'de İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 8. hafta mücadelesinde Menemenspor, Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Samet Çavuş, Mehmet Akıncık
Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak (Dk. 87 Yusuf Talum), Furkan Bayır, Ömer Şahbaş, Emre Batuhan Adıgüzel, Olatunbosun, Berkan İbrahim Çakır (Dk. 75 Bekir Can Sönmez-Dk. 90+2 Domgjonas), Taşkın Çalış, Kamara, Tayfun Aydoğan, Tidjani
Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Levent Gülen, Thales, Mahmut Akan (Dk. 46 Furkan Eliaçık), Ayuk (Dk. 90 2 Mbilla), Emre Can Atila (Dk. 46 Barış Zeren), Stanojevic, Engin Bekdemir (Dk. 61 Erdem Çetinkaya), Beykan Şimşek, Umar
Goller: Dk. 21 Kamara, Dk. 88 Tidjani (Penaltıdan) (Menemenspor), Dk. 71 Erdem Çetinkaya (Ankaraspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+6 Stanojevic (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Umar, Dk. 61 Erdem Çetinkaya, Dk. 84 Beykan Şimşek (Ankaraspor), Dk. 52 Kamara, Dk. 58 Ömer Şahbaş, Dk. 59 Taşkın Çalış (Menemenspor)
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