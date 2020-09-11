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Haber Giriş: 11.09.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig maçları hangi kanalda? Müjde verildi!

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TFF 1. Lig maçları hangi kanalda? Müjde verildi!
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TFF 1. Lig maçları için bir süredir devam eden görüşmeler sonuçlandı. Geçtiğimiz yıl Bein Sports tarafından şifreli olarak verilen TFF 1. Lig maçları, bu yıl yayıncı kuruluşun da talebiyle yeniden değerlendirildi. Peki, TFF 1. Lig maçları hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TFF 1. Lig maçları geçtiğimiz yıl Bein Sports bünyesindeki 'Max' isimli kanallarda yayınlanmaktaydı. Bu yıl TFF ile yeniden masaya oturan Bein Sports, TFF 1. Lig maçları için yayıncı kuruluş olma talebini geri çektiklerini ifade etti. Bunun üzerine TFF 1. Lig yayıncı kuruluşu için  yeni isim belli oldu. Peki, TFF 1. Lig maçları hangi kanalda ve şifresiz mi olacak? İşte, o detaylar

TFF 1. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig maçları, yapılan anlaşma neticesinde 2020-2021 sezonunda TRT Spor ekranlarında olacak. Karşılaşmaların tamamı şifresiz ve naklen olarak yayınlanacak.

2. ve 3. Lig kulüplerinde misli.com sevinci Maçların yayınlanması milat...
2. ve 3. Lig kulüplerinde misli.com sevinci! 'Maçların yayınlanması milat...'
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