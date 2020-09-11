TFF 1. Lig maçları hangi kanalda? Müjde verildi!
TFF 1. Lig maçları için bir süredir devam eden görüşmeler sonuçlandı. Geçtiğimiz yıl Bein Sports tarafından şifreli olarak verilen TFF 1. Lig maçları, bu yıl yayıncı kuruluşun da talebiyle yeniden değerlendirildi. Peki, TFF 1. Lig maçları hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TFF 1. Lig maçları geçtiğimiz yıl Bein Sports bünyesindeki 'Max' isimli kanallarda yayınlanmaktaydı. Bu yıl TFF ile yeniden masaya oturan Bein Sports, TFF 1. Lig maçları için yayıncı kuruluş olma talebini geri çektiklerini ifade etti. Bunun üzerine TFF 1. Lig yayıncı kuruluşu için yeni isim belli oldu. Peki, TFF 1. Lig maçları hangi kanalda ve şifresiz mi olacak? İşte, o detaylar
TFF 1. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?
TFF 1. Lig maçları, yapılan anlaşma neticesinde 2020-2021 sezonunda TRT Spor ekranlarında olacak. Karşılaşmaların tamamı şifresiz ve naklen olarak yayınlanacak.
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