TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneğinden Nihat Özdemir'e ziyaret

Federasyondan yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekili Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar ve genel sekreter Kadir Kardaş'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Ziyarette TFF Başkanı Nihat Özdemir'e, Ecmel Faik Sarıalioğlu tarafından teşekkür plaketi ve forma takdim edildiği aktarıldı.

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