MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriTFF 1.Lig hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenecek?
GeriSpor TFF 1.Lig hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 12.08.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

TFF 1.Lig hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TFF 1.Lig hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenecek?

TFF 1.Lig maçları, sezonun başlamasına sayılı gün kala gündemde yer alıyor. TFF 1.Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak sorusu ile tuttukları takımın mücadelelerini hangi kanalda izleyebileceklerini öğrenmek isteyen futbolseverler, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, TFF 1.Lig hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

TFF 1.Lig maçları, şehrinin takımını desteklemek isteyen futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Pek çok takımın mücadele ettiği TFF 1. Lig organizasyonu ekran başından canlı takip edilebilecek. Peki, TFF 1.Lig hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

TFF 1.LİG HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, NEREDEN İZLENECEK?

TFF 1. Lig maçları herhangi bir değişiklik olmadığı taktirde TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi