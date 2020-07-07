TFF 1. Lig güncel puan durumu tablosu: Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? İşte TFF 1. Lig maç sonuçları ve kalan maçlar

TFF 1. Lig'de 32. hafta yapılan üç müsabakayla sona erdi. Ligde haftanın kapanış gününde play-off mücadelesi veren Fatih Karagümrük, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Boluspor'u, ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, İstanbulspor'u, play-off hesapları yapan Akhisarspor ise Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk etti. İşte, 6 Temmuz 2020 TFF Lig'de güncel puan durumu tablosu.



Günün ilk maçında Fatih Karagümrük, Boluspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Diğer karşılaşmalarda ise Akhisarspor Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 3-1, İstanbulspor ise Eskişehirspor'u 3-0 yendi.



LİDER HATAYSPOR SON DAKİKADA KAZANDI

Süper Lig'e yükselme yolunda büyük bir avantajı bulunan lider Hatayspor, son dakikalarda bulduğu golle Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Puanını 60'a çıkaran Akdeniz temsilcisi, son 2 haftaya üçüncü Adana Demirspor'un 5 puan önünde girdi.

Haftaya ikinci sırada giren Adana Demirpor, sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı. Rakibinin puan kaybettiği haftada hata yapmayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek ikinciliğe yükseldi.

SÜPER LİG'E KİM ÇIKACAK?



1- Hatayspor (60)

2- BB Erzurumspor (56)

3- Adana Demirspor (55)

4- Bursaspor (55)

5- Akhisarspor (54)

6- Fatih Karagümrük (53)

7- Altay (51)



Ligde 32. haftada oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:



Ekol Göz Menemenspor-Adanaspor: 4-2

Bursaspor-Altınordu:1-0

Hatayspor-Keçiörengücü: 1-0

Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2

Osmanlıspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 3-2

Adana Demirspor-Altay: 2-2

Fatih Karagümrük-Boluspor: 3-1

Akhisarspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 3-1

Eskişehirspor-İstanbulspor: 0-3

PUAN DURUMU

TFF 1. Lig'de 32. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



Takımlar O G B M A Y AV P

-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---

1. HATAYSPOR 32 17 9 6 43 26 17 60

2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 32 16 8 8 37 25 12 56

3. ADANA DEMİRSPOR 32 15 10 7 65 41 24 55

4. BURSASPOR 32 17 7 8 46 36 10 55

5. AKHİSARSPOR 32 15 9 8 42 35 7 54

6. FATİH KARAGÜMRÜK 32 14 11 7 50 36 14 53

7. ALTAY 32 13 12 7 46 35 11 51

8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 32 12 8 12 45 44 1 44

9. KEÇİÖRENGÜCÜ 32 11 11 10 26 25 1 44

10. GİRESUNSPOR 32 12 8 12 37 42 -5 44

11. EKOL GÖZ MENEMENSPOR 32 11 9 12 39 43 -4 42

12. İSTANBULSPOR 32 8 13 11 44 40 4 37

13. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 32 8 11 13 31 44 -13 35

14. ALTINORDU 32 7 12 13 33 42 -9 33

15. BOLUSPOR 32 5 15 12 27 40 -13 30

16. OSMANLISPOR 32 7 9 16 37 52 -15 27

17. ADANASPOR 32 3 12 17 29 50 -21 21

18. ESKİŞEHİRSPOR 32 7 6 19 34 55 -21 12

Not: Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer, Eskişehirspor'un ise 15 puanı silinmiştir.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:



11 Temmuz Cumartesi:

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)



12 Temmuz Pazar:

17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)

17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)

17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

17.30 Adanaspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

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