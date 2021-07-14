TFF 1. Lig fikstür çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2021-2022 sezonunda 19 takım mücadele edecek

TFF 1. Lig fikstür çekimi saat kaçta ve hangi kanalda sorusu sporseverler tarafından takip ediliyor. Süper Lig'de yapılan çekimin ardından gözler TFF 1. Lig'e çevrildi. TFF 1. Lig'de mücadele edecek 19 takımın karşılaşmalarının belirleneceği fikstür çekimi 14 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

TFF. 1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig fikstür çekimi 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri Bein Sports HD 1 ve Bein haberden canlı izlenecek.

SON DÖNEMİN EN RENKLİ TFF 1.LİG'İ

TFF 1. Lig'de Samsunspor, Erzurumspor, Ankaragücü güçlü kadrolarıyla öne çıkıyor. Bu sezon lige yükselen Kocaelispor, Eyüpspor ve Manisa FK da önemli transferlere imza attı.

Bu ekiplerin dışında Boluspor ve Bandırmaspor da transferin aktif takımlarından. Yine Bursaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Altınordu gibi köklü camialar da lige renk katacak.

İLK 2 TAKIM DİREKT SÜPER LİG'E YÜKSELECEK

Çift devreli lig müsabakaları sonunda 1. Ligde, 1. ve 2. sıraları alan iki takım Süper Lige yükselecek. 3., 4., 5. ve 6. sırayı alan toplam dört takım Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off müsabakaları oynayacak. Play-off maçları sonrası 1 takım daha Süper Lige yükselecek.