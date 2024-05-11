TFF 1. LİG || Boluspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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TFF 1.lig'de son haftada heyecan devam ediyor. Boluspor ve Çorum FK, son haftada karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek. İşte Boluspor Çorum FK maçı canlı yayın bilgisi...

BOLUSPOR-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Boluspor ile Çorum FK, Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında karşı karşıya gelecek. 11 Mayıs Cumartesi 16:00’da başlayacak mücadele maç TRT Spor ekranlarından dönüşümlü yayınla canlı olarak takip edilebilecek.