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TFF 1. LİG || Boluspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#TFF 1.Lig#Boluspor#Çorum FK
TFF 1. LİG || Boluspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 10:46

Boluspor ile Çorum FK, TFF 1. lig son haftasında karşı karşıya gelecek. Boluspor, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak play-off'ta mücadele etmek istiyor. Çorum FK ise play-off'ta yer almayı garantiledi ve deplasmandan 3 puanı hanesine yazdırarak ayrılmak istiyor. Peki Boluspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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TFF 1.lig'de son haftada heyecan devam ediyor. Boluspor ve Çorum FK, son haftada karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek. İşte Boluspor Çorum FK maçı canlı yayın bilgisi...

BOLUSPOR-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Boluspor ile Çorum FK, Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında karşı karşıya gelecek. 11 Mayıs Cumartesi 16:00’da başlayacak mücadele maç TRT Spor ekranlarından dönüşümlü yayınla canlı olarak takip edilebilecek.

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#TFF 1.Lig#Boluspor#Çorum FK

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