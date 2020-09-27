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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 27.09.2020 - 19:29 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig - Ankaraspor: 1 - Adana Demirspor: 3

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TFF 1. Lig - Ankaraspor: 1 - Adana Demirspor: 3
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TFF 1. Lig üçüncü hafta maçında Adana Demirspor, deplasmanda Ankaraspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Gökmen Baltacı

Ankaraspor: Kerem Vergilier, Ali Ülgen, Fatih Kızılkaya, Tunahan Keskin, Muzaffer Doğan (Dk. 69 Ayuk), Doğukan Efe, Berkay Anıl Demir, Halil İbrahim Esen, Beykan Şimşek (Dk. 76 Berk Yiğit Karadağ), Barış Zeren (Dk. 90 2 Ali Rıza Kılıç), Erdem Çetinkaya

Adana Demirspor: Zubas, Okan Alkan (Dk. 51. Süleyman Koç), Tarık Çamdal, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Sedat Şahintürk (Dk. 28 Sinan Kurt), Kosecki (Dk. 78 Anıl Karaer), Hasan Kılıç, Traore, Pa Dibba (Dk. 78 Kerim Avcı), Mehmet Akyüz (Dk. 78 Lanzafame)

Goller: Dk. 18 ve 56 Mehmet Akyüz, Dk. 38 Sinan Kurt (Adana Demirspor), Dk. 50 Beykan Şimşek (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Sedat Şahintürk, Dk. 32 Okan Alkan, Dk. 53. Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor), Dk. 36 Berkay Anıl Demir, Dk. 86 Ali Ülgen (Ankaraspor)

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