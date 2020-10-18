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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 16:37 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig | Ankaraspor 1-1 Giresunspor

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TFF 1. Lig | Ankaraspor 1-1 Giresunspor
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TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankaraspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Hasan Hüseyin Tetik, Cem Özbay

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Stanojevic, Mete Çelik, Kibong Mbamba, Halil İbrahim Esen, Barış Zeren (Dk. 59 Umar), Doğukan Efe (Dk. 67 Levent Gülen), Beykan Şimşek (Dk. 80 Ali Rıza Kılıç), Erdem Çetinkaya

Giresunspor: Tolgahan Acar, Hayrullah Bilazer (Dk. 46 Kerem Kalafat), Diarra, Sadi Karaduman (Dk. 46 Sergen Piçinciol), Hüsamettin Tut, Mehmet Taş (Dk. 46 Uzodimma), Nalepa, Eren Tozlu, Traore (Dk. 68 Serginho), Caner Hüseyin Bağ, Balde (Dk. 90 Yasin Ozan)

Goller: Dk. 37 Beykan Şimşek (Ankaraspor), Dk. 54 Eren Tozlu (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 88 Stanojevic (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Traore, Dk. 73 Eren Tozlu (Giresunspor), Dk. 79 Umar, Dk. 83 Levent Gülen (Ankaraspor) 

 

TFF 1. Lig | Ankaraspor 1-1 Giresunspor

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