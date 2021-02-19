TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü 0-1 Bereket Sigorta Ümraniyespor
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Özcan Sultanoğlu
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 89 Melik Derin), Mert Kula, Fatih Selimhan Solmaz (Dk. 46 Mehmet Dingil), Soner Gönül, Süleyman Olgun (Dk. 13 Ilır Mustafa), Cem Ekinci (Dk. 84 Kone), Kamal Issah (Dk. 46 Hamidovic), Uğur Utlu, Barış Alper Yılmaz, Eze
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 84 Batuhan Artarslan), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 65 Gomis), Serkan Göksu, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 73 Okan Derici), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 73 Camara), Mayi (Dk. 84 Gökhan Süzen)
Gol: Dk. 16 Serkan Göksu (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kart: Dk. 45+3 Eze (Ankara Keçiörengücü)
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