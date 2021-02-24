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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 15:51 | Son Güncelleme:

TFF 1. Lig: Adanaspor 0-4 Giresunspor (Giresunspor üst üste 12. kez kazandı)

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TFF 1. Lig: Adanaspor 0-4 Giresunspor (Giresunspor üst üste 12. kez kazandı)
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TFF 1. Lig'in 23. haftasında lider Giresunspor, deplasmanda Adanaspor'u 4-0 yendi. Karadeniz ekibi üst üste 12. kez kazanırken puanını 53'e yükseltti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Şahan Yılmaz, Kemal Elmas

Adanaspor: Karacic (Dk. 29 Burak Çapkınoğlu), İsmail Erdoğan, Donkor, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver (Dk. 74 Evren Korkmaz), Celil Yüksel, Uğurcan Yazğılı, Ahmethan Köse (Dk. 74 Serdar Özkan), Ergin Keleş (Dk. 63 Ömer Çiçek), Atalay Babacan (Dk. 46 Eren Keleş), Ozegovic

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Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Diarra, Hüsamettin Tut (Dk. 74 Kerem Kalafat) , Mehmet Taş, Nalepa (Dk. 60 Uzodimma), Serginho (Dk. 74 Milinkovic), Eren Tozlu, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 86 Yasin Ozan), Balde (Dk. 86 Muhammed Himmet Ertürk)

Goller: Dk. 15 Hüsamettin Tut, Dk. 34 Nalepa, Dk. 52 Balde, Dk. 90+2 Sergen Piçinciol (Giresunspor)

TFF 1. Lig: Adanaspor 0-4 Giresunspor (Giresunspor üst üste 12. kez kazandı)

Sarı kartlar: Dk. 34 Ergin Keleş, Dk. 42 Canberk Dilaver, Dk. 55 Celil Yüksel (Adanaspor), Dk. 36 Eren Tozlu, Dk. 38 Nalepa, Dk. 56 Onurcan Piri (Giresunspor)

 

TFF 1. Lig: Adanaspor 0-4 Giresunspor (Giresunspor üst üste 12. kez kazandı)

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