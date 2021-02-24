TFF 1. Lig: Adanaspor 0-4 Giresunspor (Giresunspor üst üste 12. kez kazandı)
TFF 1. Lig'in 23. haftasında lider Giresunspor, deplasmanda Adanaspor'u 4-0 yendi. Karadeniz ekibi üst üste 12. kez kazanırken puanını 53'e yükseltti.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Şahan Yılmaz, Kemal Elmas
Adanaspor: Karacic (Dk. 29 Burak Çapkınoğlu), İsmail Erdoğan, Donkor, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver (Dk. 74 Evren Korkmaz), Celil Yüksel, Uğurcan Yazğılı, Ahmethan Köse (Dk. 74 Serdar Özkan), Ergin Keleş (Dk. 63 Ömer Çiçek), Atalay Babacan (Dk. 46 Eren Keleş), Ozegovic
Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Diarra, Hüsamettin Tut (Dk. 74 Kerem Kalafat) , Mehmet Taş, Nalepa (Dk. 60 Uzodimma), Serginho (Dk. 74 Milinkovic), Eren Tozlu, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 86 Yasin Ozan), Balde (Dk. 86 Muhammed Himmet Ertürk)
Goller: Dk. 15 Hüsamettin Tut, Dk. 34 Nalepa, Dk. 52 Balde, Dk. 90+2 Sergen Piçinciol (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Ergin Keleş, Dk. 42 Canberk Dilaver, Dk. 55 Celil Yüksel (Adanaspor), Dk. 36 Eren Tozlu, Dk. 38 Nalepa, Dk. 56 Onurcan Piri (Giresunspor)
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