TFF 1. Lig 34. hafta hakemleri açıklandı!
TFF 1. Lig'in 34. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
17 Temmuz Cuma:
20.00 Ekol Göz Menemenspor-Altınordu: Direnç Tonusluoğlu
18 Temmuz Cumartesi:
17.30 Giresunspor-Altay: Kadir Sağlam
17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Arda Kardeşler
17.30 Hatayspor-Bursaspor: Kutluhan Bilgiç
17.30 Fatih Karagümrük-Adanaspor: Murat Erdoğan
17.30 Akhisarspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan
17.30 Adana Demirspor-İstanbulspor: Hüseyin Göçek
19 Temmuz Pazar:
17.30 Eskişehirspor-Boluspor: Emre Malok
17.30 Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Mert Güzenge
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