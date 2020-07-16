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GeriFutbol TFF 1. Lig 34. hafta hakemleri açıklandı!
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 10:00,Son Güncelleme:

TFF 1. Lig 34. hafta hakemleri açıklandı!

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TFF 1. Lig 34. hafta hakemleri açıklandı!
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TFF 1. Lig'in 34. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

17 Temmuz Cuma:
20.00 Ekol Göz Menemenspor-Altınordu: Direnç Tonusluoğlu

18 Temmuz Cumartesi:
17.30 Giresunspor-Altay: Kadir Sağlam
17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Arda Kardeşler
17.30 Hatayspor-Bursaspor: Kutluhan Bilgiç
17.30 Fatih Karagümrük-Adanaspor: Murat Erdoğan
17.30 Akhisarspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan
17.30 Adana Demirspor-İstanbulspor: Hüseyin Göçek

19 Temmuz Pazar:
17.30 Eskişehirspor-Boluspor: Emre Malok
17.30 Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Mert Güzenge

 

TFF 1. Lig 34. hafta hakemleri açıklandı

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