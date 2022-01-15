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Tezahürat bile coşturamadı

#Beşiktaş#Gaziantep FK#Süper Lig
Tezahürat bile coşturamadı

Beşiktaş’ın ağırlıklı olarak topa sahip olduğu, düşük tempolu bir maç izledik.

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Covid, sakatlıklar, Afrika Kupası, cezalılar derken hangi takımın kaç eksikle ve hangi dizilişle sahaya dizileceğinin bilmeceye döndüğü haftalarda, geçen hafta Rizespor karşısında beraberliğe rağmen iyi bir futbol oynarken bıraktığımız Beşiktaş, lig sıralaması iç saha ve dış saha olarak ikiye bölündüğünde ilkinde lig lideri, ikincisinde lig 17.’si olan Gaziantep karşısında termometrede görüneni 3, hissedileni -2 olan dondurucu bir ayazda ve bir cuma günü için fena sayılmayacak doluluktaki tribünler önünde çıktı sahaya.

TEZAHÜRAT BiLE YETMEDi

Gaziantep’in deplasmanda iyice kapanarak kompaktlaşan oyun yapısı ve beşli savunması karşısında Beşiktaş’ın kilidi bir türlü açamaması ilk yarı biterken keçi boynuzu tadında bir seyirlik sundu izleyenlere. Tribündeki taraftarların muhtemelen donmamak için aralıksız sürdürdükleri tezahürat desteği bile takımları hareketlendirmeye yetmedi. İlk yarıda Beşiktaş’ın ağırlıklı olarak topa sahip olduğu ama net pozisyonu olmayan bir oyun izledik.

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RiTMi BATSHUAYi DEĞiŞTiRDi

Teknik adamların değişiklik yapmadan başladıkları ikinci yarıya Gaziantep topun kontrolünü yine rakibine bırakarak başladı. Beşiktaş’ın rakip sahadaki peş peşe top kayıpları sonrasında bu kontrollü oyuna rağmen neredeyse öne geçeceklerdi, Ersin izin vermedi.

Maçın ritmini değiştiren şey 67. dakikada Welinton’un kaptığı topla başlayan atakta Batshuayi’den gelen gol oldu. Gol sonrası Gaziantep’in kaybedecek pek bir şey kalmadığı için olsa gerek, oyun biraz hareketlendiyse de duraklama dakikalarında Larin’den gelen gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmayınca skor değişmedi.

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