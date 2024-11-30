Tevfik Yamantürk'ten Hasan Arat'a eleştiri: İstifa için neden iki gün bekledi?

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Tivibu Spor’a konuşan Yamantürk, şunları söyledi:



Hasan Arat’ın vücut dili anlatıyordu. ‘Her an her şey olabilir’ diyordu. Şimdi Hüseyin Yücel yönetecek ama başka istifalar da gelir ve yönetim kurulundaki üye sayısı düşerse, seçime gitmek zorunda kalacağız. Kim gelirse gelsin artık para harcamamak, transfer yapmamak lazım. Serdar Topraktepe ile devam etmek lazım. Yeni antrenör getirmemeliyiz. Bunlar hep ek maliyet. Beşiktaş artık başkan ve antrenör yollamaktan vazgeçmeli. Bir düzen olmalı ki düzgün insanlar Beşiktaş başkanlığına talip olsun.

"ARAT NEDEN 2 GÜN BEKLEDİ?"

Hasan Arat’ın Beşiktaş A.Ş’den ayrıldığını duyunca ‘Ben olsam her yerden istifa ederdim’ dedim. Neden iki gün bekledi gerçekten bilmiyorum.