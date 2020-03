TESFED #EvdeKal Kupası’nın ilk şampiyonu ‘’Isopowerr’’

Red Bull sporcusu İsmail Can 'Isopowerr' Yerinde, Türkiye E-spor Federasyonu'nun düzenlediği TESFED #EvdeKal Kupası’na çok iyi bir başlangıç yaptı.



FIFA’nın FUT modunda düzenlenen turnuvada finalde Berkije’yi 3-2’lik seriyle yenmeyi başaran İsmail Can ‘Isopowerr’ Yerinde ilk haftanın şampiyonu olarak büyük finale katılmaya hak kazandı.



TESFED #EvdeKal Kupası Nedir?Herkese açık olan 50.000 TL ana ödül havuzlu TESFED #EvdeKal Kupası’ında katılımcılar FIFA 20’de şampiyon olmak için yarışacak. 4 hafta boyunca gerçekleştirilecek online şampiyonaların ardından finallere kalan 8 oyuncu, yine online olarak kupaya uzanmak için mücadele edecek.



‘’Isopowerr’’ Red Bull Gaming Ground @HOME’da Türkiye’nin uluslararası espor arenasında en başarılı temsilcilerinden olan Futbolist takımı oyuncusu, Red Bull sporcusu İsmail Can ‘’Isopowerr’’ Yerinde canlı yayında FIFA’nın sevilen modu FUT Draft’ta izleyicilere meydan okuyacak.



Isopowerr’a gol atabilen izleyicileri sürpriz hediyeler bekliyor. Isopowerr’ın karşılaşmaları 31 Mart (Bugün) saat 19.00’da www.twitch.tv/redbulltr adresinden canlı yayınlanacak





