Teşekkürler Prekazi, huzur içinde uyu!

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Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti. Arnavut asıllı Prekazi, 18 Ağustos 1957’de bugün Kosova topraklarında yer alan eski Yugoslavya’nın Mitroviçe kentinde dünyaya geldi. Futbola Trepca Kulübü’nde başlayan Prekazi, 18 yaşında iken, ileriki yıllarda efsanesi olacağı Partizan’a transfer oldu. Efsane oyuncunun vefatı da Partizan tarafından duyuruldu. Sırp kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Partizan’da 175 maçta 23 gol attı

"Partizan kulübümüzün efsanevi futbolcusu Prekazi’nin vefat haberini büyük bir üzüntü ve kederle karşıladı. Preki, 1976’dan 1983’e kadar kulübümüz adına 175 maça çıktı ve 23 gol attı. A Takım’da forma giydiği dönemde üç lig şampiyonluğu ve 1978’de Mitropa Kupası’nı kazandı. Partizan’dan ayrıldıktan sonra Hajduk Split’te forma giydi; ardından 1985 yılında Türkiye’ye geçerek Galatasaray ve Altay’da, daha sonra da Bakırköyspor’da oynadı. İstanbul’da bir caddeye onun adı verilmiştir.

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Galatasaray: Adı daima yaşayacak

Ancak Cevad Prekazi, Partizan’ın her zaman ikinci evi olduğunu, burayı sık sık ziyaret ettiğini ve siyah beyazlıların sonuçlarını düzenli olarak takip ettiğini her zaman vurgulamıştı. Cenaze töreninin yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır. Preki, her şey için teşekkürler, huzur içinde yat.” Galatasaray’dan yapılan açıklamada da, “Futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi’nin adı, sarı kırmızı atan kalplerde daima yaşayacak” ifadeleri kullanıldı.

SiMOViC’iN ARACILIĞIYLA GELMiŞTi

Galatasaray'a vatandaşı Zoran Simovic’in tavsiyesiyle transfer olan Cevad Prekazi, 6 sezon forma giydiği sarı kırmızılı takımda 185 maça çıkıp 40 gol attı. Cimbom’un bu dönemde kazandığı 2 lig, 1 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğunda büyük payı olan Prekazi, 1988-89 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yarı finale yükselen kadronun temel taşlarından biriydi.

MONACO’YA 40 METREDEN ATMIŞTI

Gelmiş geçmiş en iyi solak futbolcular arasında yer alan Cevad Prekazi, mesafe tanımayan frikiklerinin yanı sıra yüksek oyun zekası ile ünlüydü. Galatasaray’ın 15 Mart 1989’da Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Monaco ile 1-1 berabere kaldığı maçta yaklaşık 40 metreden attığı frikik golü futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.