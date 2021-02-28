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Haber Giriş: 28.02.2021 - 07:30 | Son Güncelleme:

Teşekkürler Avni Yıldırım!

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Teşekkürler Avni Yıldırım!
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ABD’de düzenlenen Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta siklet şampiyonluk maçında Profesyonel Türk boksör Avni Yıldırım, WBA ve WBC süper orta siklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul Alvarez'e mağlup oldu.

Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) Süper Orta Siklet Unvan maçında kemerlerin mevcut sahibi 'Canelo' Saul Alvarez ile Türk boksör Avni Yıldırım karşı karşıya geldi.

ABD'nin Florida Eyaleti'nde bulunan Miami Hard Rock Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakada kazanan taraf, unvanın şu anki sahibi Canelo Alvarez oldu. 29 yaşındaki Avni Yıldırım, 4. raunda çıkamadı ve maçı bırakmak zorunda kaldı.

Türk boksör Avni Yıldırım, mağlubiyete rağmen organizasyon kapsamında 1 milyon doların üzerinde bir gelir elde edecek. 'Canelo' Saul Alvarez ise yaklaşık 35 milyon dolar kazanacak.

Teşekkürler Avni Yıldırım

Teşekkürler Avni Yıldırım

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