Tesadüfün böylesi: Lionel Messi'nin Dani Olmo ve Lamine Yamal'a dokunması yetti! Yıllar önce yaşananlar ve aynı gecede iki büyük şampiyonluk...

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EURO 2024'ün finalinde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecan ve mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla İspanya oldu.

Mücadelenin ilk yarısında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca oyuncular soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan İspanya, 47. dakikada Yamal'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Nico Williams'ın golüyle 1-0 öne geçti. 73. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Bellingham'ın ceza sahası dışına pasında Cole Palmer sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. 86. dakikada sol kanattan Marc Cucurella'nın ceza sahasına ortasında Marc Cucurella fileleri havalandırdı ve İspanya 2-1 öne geçti.

İspanya, 4 kezle turnuvayı en çok kazanan ülke olurken art arda ikinci kez final kaybeden İngiltere'nin kupa hasreti devam etti.

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LIONEL MESSI'NİN BİR DOKUNUŞU YAMAL VE OLMO'YA YETTİ

İspanya Milli Takımı ile turnuvaya damga vuran Lamine Yamal ve Dani Olmo'nun yıllar önce Lionel Messi ile fotoğrafları finalin ardından ortaya çıktı.

Messi'nin 15 yıl önce henüz bebek olan Lamine Yamal'ı yıkadığı görüntüler dikkat çekmişti. Arjantinli süperstarın, İspanya Milli Takımı'nın turnuvadaki kaderini değiştiren Dani Olmo'nun küçüklüğüyle de bir fotoğrafının olduğu görüldü.

Bu iki fotoğraf, İspanya'nın şampiyonluğuyla birlikte sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı. Görüntülerin servis edilmesinin ardından futbolseverlerden 'Messi'nin bir dokunuşu yetti' yorumları geldi.

AYNI GECE ŞAMPİYON OLDULAR

Öte yandan aynı gece Copa America'da Kolombiya ile karşı karşıya gelen Arjantin, rakibini 1-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

Lionel Messi de Lamine Yamal ve Dani Olmo ile birlikte aynı gece şampiyonluk tatmış oldu.

LAMINE YAMAL TARİHE GEÇTİ

İngiltere karşısında 11'de sahaya çıkan İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, tarihe geçti. Yamal, Brezilyalı efsane Pele'ye ait olan milli takımlar bazında bir finalde en genç yaşta forma giyen oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu. Final maçına 17. doğum gününden 1 gün sonra çıkan Yamal, aynı zamanda Avrupa şampiyonalarında en genç final oynayan futbolcu olarak da adını tarihe yazdırdı. Rekor daha önce EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanches'e aitti.

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EURO 2024'ÜN ASİST KRALI OLDU

Yamal, EURO 2024'te verdiği 4 gol pasıyla turnuvanın asist kralı oldu. İspanyol futbolcu, grup aşamasında Hırvatistan, son 16 turunda Gürcistan, çeyrek finalde Almanya, finalde ise İngiltere karşısında yaptığı 1'er asistle turnuvaya damga vurmayı başardı.

17 yaşındaki futbolcu, turnuvanın en iyi genç oyuncusu ödülünün de sahibi olurken, mücadelenin 89. dakikada yerini Mikel Merino'ya bıraktı.

ŞAMPİYONLUĞU GETİREN O AN: DANI OLMO

2024 Avrupa Şampiyonası’nda Almanya ile oynanan maça kadar tüm karşılaşmalarda sonradan oyuna girmesine karşın 3 golle turnuvanın en skorer isimleri arasına giren Dani Olmo, final müsabakasına da damga vurdu.

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90. dakikada İngiltere’nin beraberlik sayısı için bastırdığı anlarda Marc Guehi’nin kafa vuruşunda kaleci Unai Simon’u geçen topu çizgiden kafayla çıkararak golü önledi. Olmo ve bu arkadaşları bu pozisyonun ardından gol atmış kadar sevinç yaşadı.

LIONEL MESSI TARİHE GEÇTİ

Copa America zaferiyle birlikte 45. kupasını kazanan Lionel Messi, futbol tarihinde en fazla kupa kazanan oyuncu oldu.