Terraria’nın Google Stadia’ya çıkışı iptal edildi

Andrew Spinks’ın Google hesabına erişimi engellendikten sonra Terraria’nın geliştiricisi oyunun Google Stadia platformuna çıkışının iptal edilmesine karar verdi. Popüler hayatta kalma sandbox oyunu Terraria’nın bu sene Google Stadia’ya çıkması bekleniyordu. Ancak oyunun geliştiricisinin google hesabına ulaşmakta yaşadığı sıkıntı sonucu oyunun platforma çıkışı resmi olarak iptal edildi.

Her şey bu yıl Ocak ayında, Re-Logic stüdyosu Terraria geliştiricilerinin Terraria YouTube kanalına erişimlerini kaybettiklerini bildirmeleri ve sorunu Google ile çözmeye çalıştıklarını açıklamalarıyla başladı. Olayın vuku bulmasından bu yana üç hafta geçti ancak görünüşe göre bu talihsiz durum bir türlü çözülemedi. Oyunun geliştiricisi ise bu konudaki hüsranını sosyal medya üzerinden paylaştı.

@Google my account has now been disabled for over 3 weeks. I still have no idea why, and after using every resource I have to get this resolved you have done nothing but given me the runaround.