Terraria’nın Google Stadia’ya çıkışı iptal edildi

Andrew Spinks’ın Google hesabına erişimi engellendikten sonra Terraria’nın geliştiricisi oyunun Google Stadia platformuna çıkışının iptal edilmesine karar verdi. Popüler hayatta kalma sandbox oyunu Terraria’nın bu sene Google Stadia’ya çıkması bekleniyordu. Ancak oyunun geliştiricisinin google hesabına ulaşmakta yaşadığı sıkıntı sonucu oyunun platforma çıkışı resmi olarak iptal edildi.

Her şey bu yıl Ocak ayında, Re-Logic stüdyosu Terraria geliştiricilerinin Terraria YouTube kanalına erişimlerini kaybettiklerini bildirmeleri ve sorunu Google ile çözmeye çalıştıklarını açıklamalarıyla başladı. Olayın vuku bulmasından bu yana üç hafta geçti ancak görünüşe göre bu talihsiz durum bir türlü çözülemedi. Oyunun geliştiricisi ise bu konudaki hüsranını sosyal medya üzerinden paylaştı.

@Google my account has now been disabled for over 3 weeks. I still have no idea why, and after using every resource I have to get this resolved you have done nothing but given me the runaround. — Andrew Spinks (@Demilogic) February 8, 2021

“Google, hesabıma üç haftayı geçkin bir süredir erişemiyorum. Ve hâlâ neden olduğuna dair bir fikrim yok. Bu sorunu çözmek için yapabileceğim her şeyi yapmama rağmen beni başınızdan savmaktan başka bir şey yapmadınız.”

Andrew, 15 yıllık Gmail hesabıyla birlikte binlerce dolarlık uygulamaya ve Google Drive'da depolanan tüm dosyalara erişimini kaybettiğini açıkladı. Hesabına neden ulaşamıyor olduğunu bilmediğini ve buna misilleme olarak Google ile tüm bağlarını koparmaya karar verdiğini söylüyor.

“Hizmet şartlarınızı ihlal edecek hiçbir şey yapmadım, bu yüzden bu hareketinizi aramızdaki köprüleri yakmaya yönelik bir hareketten başka bir şey olarak göremiyorum. Aramızdaki köprüleri yanmış bilin. Terraria, Google Staida’ya gelmeyecek. Şirketim, desteklediğiniz platformların hiçbirini artık desteklemeyecek.”

Bu arada Google’da çalışan birkaç kişi, sorunu çözmeye yardımcı olmak için Twitter aracılığıyla Andrew'a ulaşmaya çalıştı ancak görünen o ki Andrew köprüleri gerçekten yakmış olacak ki teklifleri değerlendirmedi. Bunun üstüne Google’ın zorluk çıkaran bir şirket olduğunu ve müşterilerine ve ortaklarına çok az değer veren bir şirket ile hiçbir bağının olmasını istemediğini söyledi.