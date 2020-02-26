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GeriFutbol Terim'in yeni gözdesi! Mustafa Kapı yoksa küçük Atalay var
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Futbol
Haber Giriş: 26.02.2020 - 17:34,Son Güncelleme:/

Terim'in yeni gözdesi! Mustafa Kapı yoksa küçük Atalay var

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Terim'in yeni gözdesi! Mustafa Kapı yoksa küçük Atalay var
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Galatasaray'da geleceğin yıldız adayı Mustafa Kapı sözleşme yenilemediği için kadro dışı bırakılırken, Mustafa ile aynı yaşta olan 2002 doğumlu Atalay Yıldırım'ın yıldızı parlıyor.

Son olarak U19 Ligi'nde oynanan Fenerbahçe derbisinde rakip ağlara iki gol gönderen Atalay Yıldırım, teknik direktör Fatih Terim'in de yakın gözlemi altında.

10 numara, santrfor ve kanatta görev yapabilen 17 yaşındaki futbolcu artık Mustafa Kapı'nın "gözde genç" tahtında oturuyor.

Atalay şu ana kadar oynadığı yaş kategorilerinde toplam 55 gol kaydetti. (Ajansspor)

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Terimin yeni gözdesi Mustafa Kapı yoksa küçük Atalay var


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