Terim'in yeni gözdesi! Mustafa Kapı yoksa küçük Atalay var

Son olarak U19 Ligi'nde oynanan Fenerbahçe derbisinde rakip ağlara iki gol gönderen Atalay Yıldırım, teknik direktör Fatih Terim'in de yakın gözlemi altında.

10 numara, santrfor ve kanatta görev yapabilen 17 yaşındaki futbolcu artık Mustafa Kapı'nın "gözde genç" tahtında oturuyor.

Atalay şu ana kadar oynadığı yaş kategorilerinde toplam 55 gol kaydetti. (Ajansspor)

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