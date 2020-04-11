Terence Crawford: Corona virüs (koronavirüs) bir medya operasyonu

Ağır sıklet boksörü Terence Crawford, corona virüs (koronavirüs) salgınında çocuklarını ve kendisini karantina altına almayı reddettiğini belirterek, "Corona virüsün medya korkusuyla insanları kontrol altında tutma projesi' olduğuna inandığını belirtti.

"BİZİ KONTROL ETMEK İÇİN BU KORKUYU YAYIYORLAR"

Spor yazarı Chris Mannix'in canlı yayınına katılan ünlü boksör, "Ailem ve benim hayatım normal bir şekilde devam ediyor. Evde kilitli değilim. Çocuklarımı da eve kilitlemiyorum, dışarı çıkıyorlar. İnsanlar birçok insanın öldüğünü düşünüyor ancak bunların gerçek olduğunu düşünmüyorum. Sanırım bizi kontrol etmek için bu korkuyu yayıyorlar. Ne olduğunu bilmiyorum ama şahsen şimdiye kadar söylenenlerle aynı fikirde değilim.

"DURUM BU KADAR KÖTÜYSE NEDEN POLİSLER HALA ÇALIŞIYOR?"

Corona virüsün bir medya operasyonu olduğunu iddia eden Crawford, "Bu kadar kötüyse insanlar neden hala çalışmaya devam ediyor. Cevaplanması gereken bir sürü sorum var. Hala çalışan polis memurları ne olacak? Eğer bir polis olsam, durum o kadar kötü olsa çalışmazdım. Onların söylediklerine katılmıyorum" dedi.

"CORONA VİRÜS, BİR ÇEŞİT GRİP GİBİ"

Ünlü boksör, her gün spor salonuna giderek aynı antrenmanı yapmaya devam ettiğini belirterek, "Corona virüs bir çeşit soğuk algınlığı ya da grip gibi. Aşırı kilolu olanları ya da solunum sorunu olanları korumalısınız. Çevremde yalnızca bir arkadaşım, corona virüs olduğunu söyledi ancak şimdi durumu iyi. Ailemle evde eğleniyorum, endişeli değilim" ifadelerini kullandı.