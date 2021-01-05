Teodosic, bir kez daha ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezonun MVP'si!

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10 maçını da kazanarak C Grubu'nu lider bitiren ve son 16 turuna kalan Segafredo Virtus Bologna'nın sergilediği performansta önemli rol oynayan Teodosic, ULEB Avrupa Kupası'nda 10 haftalık normal sezonun MVP'si oldu.

Kupada çıktığı 8 maçta 18,4 verimlilik puanıyla oynayan Teodosic, 14,6 sayı, 6,4 asist ve 2,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Geçen sezon da normal sezonun MVP'si seçilen 33 yaşındaki oyun kurucu, 2017-2018 sezonundan beri verilen ödülü üst üste kazanan ilk basketbolcu oldu.

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