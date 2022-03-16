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Teniste yeni dönem! 4 grand slam turnuvası anlaşmaya vardı

#Tenis#Grand Slam#Sporanasayfa
Teniste yeni dönem 4 grand slam turnuvası anlaşmaya vardı

Teniste grand slam turnuvalarında 5 sete giden maçların daha da uzamaları tarih oldu. Dört grand slam turnuvası, final setlerinde 6-6 eşitliğe ulaşılmasının ardından 10 puanlık tie-break uygulamasına geçmek konusunda anlaştı.

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Teniste grand slam turnuvalarında görülen final setlerinin uzaması tarih oluyor. Avustralya Açık, Roland Garros, Wimbledon ve Amerika Açık, final setlerinde 6-6 eşitliğe ulaşılmasının ardından 10 puanlık tie-break uygulamasına geçmek konusunda anlaştı.

Uygulama bu sezonki Roland Garros'tan itibaren hayata geçecek.

Tarihin en uzun maçı o 2010'da Wimbledon'da oynanmıştı

2010 Wimbledon'da Amerikan John Isner ile Fransız Nicolas Mahut arasındaki ilk tur maçı, toplamda 3 güne yayılmış ve 11 saat 5 dakika sürmüştü. O dönem Wimbledon'da final seti tie-break'i yoktu ve final setinde 6-6 sonrası bir oyuncu 2 oyunluk avantaj yakalayana kadar maç devam ediyordu. John Isner 5. seti 70-68 kazanıp adını üst tura yazdırmıştı.

Wimbledon daha sonra final seti için 12-12 eşitlikte maç tie-break'i kararı almıştı. Novak Djokovic, bu sistemle oynanan 2019 finalinde Roger Federer'i yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

 

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#Tenis#Grand Slam#Sporanasayfa

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