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Tenis
AA
Haber Giriş: 21.05.2021 - 12:44 | Son Güncelleme:

Teniste kadınlar dünya 3 numarası Simona Halep, Fransa Açık'tan çekildiğini açıkladı

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Teniste kadınlar dünya 3 numarası Simona Halep, Fransa Açık'tan çekildiğini açıkladı

Teniste kadınlar dünya 3 numarası Simona Halep, sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'tan (Roland Garros) çekildi.

Rumen tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sol baldırındaki sakatlığın iyileşmesinin biraz daha zaman alacağını belirtti.

Başkent Paris'te 30 Mayıs-13 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Fransa Açık'a katılamayacağını kaydeden Halep, "Paris'te olmama düşüncesi beni üzüyor ancak enerjimi iyileşmeye, pozitif kalmaya ve kortlara geri dönmeye odaklayacağım." ifadelerini kullandı.

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2010 yılından beri aralıksız katıldığı Fransa Açık'ta 2018'de şampiyonluğa ulaşan 29 yaşındaki Halep, 2014 ve 2017'de ise final oynamıştı.

Teniste kadınlar dünya 3 numarası Simona Halep, Fransa Açıktan çekildiğini açıkladı

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