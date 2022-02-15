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Teniste dünya yıldızları Nisan ayında Antalya'ya gelecek

#Tenis#Uluslararası Tenis Federasyonu#Billie Jean King Cup
Teniste dünya yıldızları Nisan ayında Antalyaya gelecek

Uluslararası Tenis Federasyonu, Antalya'da Nisan önemli tenis etkinliklerinin düzenleneceğini açıkladı.

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Uluslararası Tenis Federasyonu’nun bugün yaptığı açıklamaya göre, BNP Paribas sponsorluğunda gerçekleşen iki Billie Jean King Cup I Grubu karşılaşması ve Belçika-Belarus Elemeleri olmak üzere üç farklı etkinlik Nisan ayında Antalya’da düzenlenecek.

Türkiye Tenis Federasyonu, 11-16 Nisan tarihleri arasında Avrupa/Afrika Grup I, Asya/Okyanusya Grup I ve Belçika-Belarus Eleme karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak. Kadınlarda Milli Takımlar düzeyinde gerçekleşen organizasyonda dünya yıldızları ülkelerini Türkiye’de temsil edecekler. A Milli Kadın Takımımız da Avrupa/Afrika Grup I’de play-off’lara yükselme mücadelesi verecek. Antalya’da gerçekleşecek organizasyon ile ilk kez birden fazla Grup 1 etkinliği aynı yerde düzenlenmiş olacak.

Millilerimizin grubu olan Avrupa/Afrika Grup I’de Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Sırbistan, Slovenya ve İsveç olmak üzere toplamda 11 ülke karşılaşacak. Asya/Okyanusya Grup I’de Çin, Hindistan, Japonya, Kore, Yeni Zellanda olmak üzere 6 ülke yarışacak. Belçika ve Belarus ise Finallere yükselmek için Eleme grubunda karşılaşacak.

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Dünya 2 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, dünya 6 numarası Estonyalı Anett Kontaveit, klasmanın 17. basamağındaki dünya eski 1 numarası Belaruslu raket Victoria Azarenka, dünya 22 numarası Belçikalı tenisçi Elise Mertens, dünya 26 numarası Slovenyalı tenisçi Tamara Zidansek, dünya eski 1 numarası Japon raket Naomi Osaka geçmiş yıllarda ülkelerini Billie Jean King Cup'ta temsil etmiş yıldız isimlerden birkaçı.

Her üç organizasyon da daha önce birçok ATP Challenger turnuvasına, ITF Dünya Tenis Turu faaliyetlerine, 2020'de Türkiye ile İsrail arasındaki Davis Cup Müsabakasına ve 2021’de Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup by BNP Paribas Finallerine ev sahipliği yapan Megasaray Tenis Akademisi'nin açık toprak kortlarında gerçekleşecek.

Teniste dünya yıldızları Nisan ayında Antalyaya gelecek

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#Tenis#Uluslararası Tenis Federasyonu#Billie Jean King Cup

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