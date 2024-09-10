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Tenisin yeni kralları Alcaraz ve Sinner!

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#Amerika Açık#Carlos Alcaraz#Jannik Sinner
Tenisin yeni kralları Alcaraz ve Sinner
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 07:00

Amerika Açık’ta ev sahibi ülkeden Taylor Fritz’e kortu dar ederek şampiyonluğa ulaşan Jannik Sinner bu sezonki 2. Grand Slam zaferine ulaştı. İtalyan tenisçi ile birlikte Carlos Alcaraz 2024’te dört Grand Slam’i aralarında paylaşarak tenisin yeni altın neslinin en parlak yıldızları olduklarını teyit ettiler.

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Sinner 1977’de Guillermo Vilas’tan bu yana aynı sezonda ilk iki Grand Slam şampiyonluğunu kazanan ilk isim oldu. Roger Federer, Novak Djokovic ve Rafael Nadal’ın yanı sıra Pete Sampras ve Andre Agassi dahi Sinner’in bu başarısına ulaşamadı. Sinner’den iki yaş küçük olan Alcaraz, 2024’te Fransa Açık’ı kazandı ve Wimbledon şampiyonluğunu korudu ve şimdiden dört Grand Slam şampiyonluğu var. 23 yaşındaki İtalyan sporcunun bu yıl 6, Alcaraz’ın ise 3 şampiyonluğu var. Her iki isim de kariyerlerinde şimdiden toplam 15 şampiyonluk elde etti.

Alcaraz, Amerika Açık’ta 2. turda yaşadığı şoka rağman ‘Büyük Üçlü’ Federer, Nadal ve Djokovic’ten daha hızlı bir şekilde Grand Slam tarihine geçti. Üç efsaneden hiçbiri 22. yaş günlerinden önce 4 büyük şampiyonluk kazanamadı. Djokovic 4. Slam’ini 24 yaşındayken 2011 Amerika Açık’a kadar kazanamadı.

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#Amerika Açık#Carlos Alcaraz#Jannik Sinner

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