Tenisin yeni kralları Alcaraz ve Sinner!

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Sinner 1977’de Guillermo Vilas’tan bu yana aynı sezonda ilk iki Grand Slam şampiyonluğunu kazanan ilk isim oldu. Roger Federer, Novak Djokovic ve Rafael Nadal’ın yanı sıra Pete Sampras ve Andre Agassi dahi Sinner’in bu başarısına ulaşamadı. Sinner’den iki yaş küçük olan Alcaraz, 2024’te Fransa Açık’ı kazandı ve Wimbledon şampiyonluğunu korudu ve şimdiden dört Grand Slam şampiyonluğu var. 23 yaşındaki İtalyan sporcunun bu yıl 6, Alcaraz’ın ise 3 şampiyonluğu var. Her iki isim de kariyerlerinde şimdiden toplam 15 şampiyonluk elde etti.

Alcaraz, Amerika Açık’ta 2. turda yaşadığı şoka rağman ‘Büyük Üçlü’ Federer, Nadal ve Djokovic’ten daha hızlı bir şekilde Grand Slam tarihine geçti. Üç efsaneden hiçbiri 22. yaş günlerinden önce 4 büyük şampiyonluk kazanamadı. Djokovic 4. Slam’ini 24 yaşındayken 2011 Amerika Açık’a kadar kazanamadı.