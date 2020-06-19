Tendinit (Tendonit) nedir? Tendinit (Tendonit) belirtileri

Tendon ya da veter, kiriş, sinir, bir kasla kemiğe bağlanan fibröz bağ dokunun sert şeritleridir ve gerginliğe dayanabilecek sağlamlıktadır. Tendonlar ve kaslar birlikte çalışırlar. Tendonlarda bazen kopmalar olabilir, bazen kılıfı zedelenebilir, bu durumda tendonit bir diğer adıyla tendinit ortaya çıkabilir. Tendinit, kısaca bir bir tendonun iltihabıdır. Tendonit, tendonu aşırı kullandığında veya yaraladığında ortaya çıkar.

Aşil tendonu nedir?

Aşil tendonu, bacağın baldır kaslarının büyük tendonu, ayak bileğinin arkasında topuğa tutunur. Aşil tendonu iltihabına Aşil tendiniti denilmektedir. Baldırın arka bölümündeki kas grubunun topuk kemiğine birleşmesini sağlayan yapıya Akhilleus'un öyküsünden esinlenilerek Aşil tendonu adı verilmiştir. Aşil tendonunun kopmasına tıpta 'Aşil Tendon Rüptürü' denmektedir ve ameliyat sonucu tendon tamiri yapılabilmektedir. 6 ile 10 hafta kadar uzun bacak alçısı uygulanmakta ve fizik tedavi sonucunda tendon iyileştirilmektedir. Uzun zaman alan tedavi süreci nedeniyle spor aktivilerine ve normal hayat aktivitelerine dönüş geç olmaktadır. Ruanda soykırımında Hutular, Tutsiler'i öldürmekten yorulup kaçmalarını önlemek için Aşil tendonlarını kesmişlerdir.

Tendinit (Tendonit) belirtileri nelerdir?

Tendonun bulunduğu yerde ve onu çevreleyen bölgede ağrı. Ağrı kademeli olarak artabilir, ağrı kalsiyum birikmesine bağlı olarak aniden ve ağır bir şekilde kendisini gösterebilir.



Omuz sıkışması veya omuz kapsüliti olarak da adlandırılan omuzlardaki hareket kaybı.