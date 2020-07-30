Temsilcimiz Futbolist Dünya Ligi'nde tarih yazıyor

Dünyanın en iyi takımlarına karşı mücadele verdiği turnuvada tek Türk takımı olarak göze çarpan temsilcimiz, Pubg Mobile Dünya Ligi’nde son haftayı lider tamamladı.

10 Temmuz tarihinde başlayan ve ödül havuzu 425 bin Dolar olan turnuvaya Türkiye Bölge Şampiyonu unvanı ile katılmaya hak kazanan Futbolist, yükselen form grafiği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Geride bıraktığımız haftayı en yakın rakibinin 35 puan önünde lider tamamlayan temsilcimiz, yükselen performansını şampiyonluk ile taçlandırmak istiyor.

2020 senesindeki performansıyla Avrupa’da 1. dünyada ise 5. sırada bulunan Futbolist, yaklaşık 500 milyon kullanıcı ile günümüz e- spor dünyasının en önemli branşlarından biri olan Pubg Mobile oyununda finallere kalması halinde, ülkemizi finallerde temsil etmiş ilk Türk takımı olarak adını spor tarihimize yazdıracak.

Futbolist hakkında:

2017 yılında kurulan ve adından da anlaşılacağı üzere espor sektörüne FIFA ile giriş yapan kulübün, şu an 11 aktif branşı ve 57 sporcusu buluyor. Kazandığı kupalar ile Türkiye’nin en başarılı espor kulübü konumundaki Futbolist; gaming, espor ve yayın alanında ilklere imza atmaya devam ediyor