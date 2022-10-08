Temsilcilerimizin UEFA kazançları belli oldu! Trabzonspor ve Fenerbahçe kasasını doldurdu

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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele eden takımlarımızın grup maçlarında elde ettikleri sonuçlar hem ülke puanı hem de ekonomik olarak büyük önem taşıyor. 2 organizasyonda 3. hafta maçları tamamlanırken temsilcilerimizden en çok parayı kazanan takım Trabzon oldu.

TRABZONSPOR’A 5 MiLYON EURO DAYANIŞMA ÖDÜLÜ

TRABZON: Devler Ligi’ne play-off’ta veda eden Fırtına 5 milyon Euro’su dayanışma ödülü, 3 milyon 630 bin Euro’su ayak bastı parası, tek galibiyetten 630 bin Euro performans ödülü almaya hak kazandı. Katsayıdan 1 milyon 320 bin Euro, market geliri de 2.5 milyon alacak olan Trabzon 13 milyon 80 bin Euro’yu garantilemiş durumda.

KANARYA’YA PERFORMANSTAN 1.47 MiLYON EURO

FBAHÇE: 3 milyon 630 bin Euro’su katılım, 1 milyon 470 bin Euro’su performans, 2 milyon 904 bin Euro da katsayı olmak üzere, market geliri olarak da 2.5 milyon Euro alması beklenen Kanarya 10 milyon 504 bin Euro almayı hak kazandı.

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BAŞAKŞEHiR: Konferans Ligi’ne katılım için 2 milyon 940 bin Euro, performanstan 1 milyon 166 bin Euro ve katsayıdan da 810 bin Euro olmak üzere 4 milyon 916 bin Euro’yu garantiledi.

SiVASSPOR: Ayak bastı için 2 milyon 940 bin Euro, performanstan 666 bin Euro ve katsayıdan da 534 bin Euro olmak üzere 4 milyon 140 bin Euro’luk ödülün sahibi oldu.

TRABZONSPOR’UN 6 MAÇTIR KALESi GOLE KAPANAMIYOR

Süper Lig’de geçen sezon şampiyonluğa ulaşırken ligin en az gol yiyen takımı olan Trabzonspor bu sezon ise kalesini gole kapamakta zorluk yaşıyor. Bu sezon Süper Lig, Süper Kupa ve Avrupa’da toplam 14 resmi mücadeleye çıkan bordo mavililer 13’ü son 6 karşılaşmada olmak üzere toplamda 20 kez topu ağlarında gördü. Bu performansın ardından Karadeniz ekibinin maç başı gol yeme ortalaması 1.43 oldu. Fırtına ligde 8 karşılaşmada 11, Avrupa arenasında 5 mücadelede 9 gol yerken Süper Kupa dahil 6 karşılaşmada kalesini kapamayı başardı.