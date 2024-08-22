Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu heyecanı “Türkiye’nin En Yüksek Oranları ile Misli’de”

Haberin Devamı

Temsilcilerimizin Avrupa’da Play-Off Turu maçları, Beşiktaş- Lugano karşılaşması ile bugün başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki temsilcilerimizden Trabzonspor St. Gallen’e, Başakşehir ise St. Patrick’e konuk olacak. Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında oynayacağı maçların heyecanı Türkiye’nin En Yüksek Oranları ile Misli’de yaşanacak. Kritik karşılaşmalar öncesinde de Şampiyon Oranlar, uzman yorumları, detaylı maç istatistikleri ve çok daha fazlası Misli’de sizleri bekliyor.

Sezona fırtına gibi giren Beşiktaş’a tanıdık rakip

Geçtiğimiz sezon ligde ve Avrupa’da kâbus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş, Türkiye Kupası’nı kazanarak sezonu yüksek moralle tamamladı. Yeni sezonun ilk resmi maçında Süper Kupa Finali’nde karşılaştığı ezeli rakibi Galatasaray’ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup edip kupayla sezona giriş yapan siyah beyazlılar, Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u deplasmanda 2-0, ikinci haftasında ise evinde ağırladığı Antalyaspor’u ise 4-2 mağlup etti. Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano’ya konuk olacak. Ayrıca Lugano, bu sezon bir başka temsilcimiz Fenerbahçe ile de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda karşılaşmış, sarı lacivertlilere iki maçta da mağlup olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmişti. Siyah beyazlılarda Vincent Aboubakar, Bahtiyar Zaynutdinov ve Jackson Muleka kamp kadrosuna dahil edilmedi. Rövanş karşılaşması 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Play-off turunu geçen ekip, UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanacak. Lugano – Beşiktaş karşılaşmasına dair öne çıkan istatistikler: -Lugano, bu sezon oynadığı 4 Avrupa maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. -Beşiktaş, Avrupa kupalarında 5 maçtır galip gelemiyor. (4 mağlubiyet, 1 beraberlik) -Lugano'nun bu sezon oynadığı 8 maçın 7'si 2.5 Üst ve KG Var bitti. -Beşiktaş, bu sezon oynadığı 3 resmi maçı da kazandı ve bu maçların her birinde 1.5 gol barajını aştı. -Lugano, bu sezon oynadığı 8 resmi maçta da gol attı. -Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında oynadığı son 4 maç KG Var bitti.

Haberin Devamı

Trabzonspor, sezona istediği gibi başlayamadı

Haberin Devamı

Geçen sezon Süper Lig’i üçüncü sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi elemeleri için hak kazanan Trabzonspor, 2. Eleme Turu’nda Ruzomberok’u 2 maçta da mağlup edip turu geçmeyi başardı. Eleme Turu’nda ise Rapid Wien’e 2 maçta da mağlup olarak yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’nda devam ediyor. Süper Lig’de ilk hafta maçında Sivasspor ile de berabere kalan Karadeniz ekibi, son 3 resmi maçında aldığı kötü sonuçlarla formsuz bir dönemden geçiyor. Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Nwakaeme, maç kadrosuna dahil edilmedi. Rövanş karşılaşması 29 Ağustos Perşembe günü Papara Park’ta oynanacak. Play-off turunu geçen ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazanacak. St. Gallen – Trabzonspor karşılaşmasına dair öne çıkan istatistikler: -St. Gallen, bu sezon evinde oynadığı 4 resmi maçı da kazandı. -Trabzonspor’un bu sezon oynadığı 5 resmi maç da 2.5 Alt ve KG Yok bitti. -St. Gallen, bu sezon oynadığı tüm Avrupa kupası maçlarında gol attı. -Trabzonspor, bu sezon oynadığı 5 resmi maçın 3’ünde gol atamadı, 3’ünde de kalesini gole kapattı. -Trabzonspor’un bu sezon oynadığı 5 resmi maçın 4’ünde ilk yarılar golsüz beraberlikle tamamlandı.

Haberin Devamı

Başakşehir, sezona iyi bir başlangıç yaptı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’i 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerine katılmaya hak kazanan Başakşehir, 2. Eleme Turu’nda La Fiorita’yı 2 maçta mağlup etmesinin ardından 3. Eleme Turu’nda FC Iberia’yı da 2 maçta da yenerek Play-Off Turu’na kalmaya hak kazandı. İstanbul ekibi, ligde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yaptı. Başakşehir’de Olivier Kemen’in durumu şüpheli. Rövanş maçı 28 Ağustos Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Play-Off turunu geçen ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazanacak. St. Patricks – Başakşehir karşılaşmasına dair öne çıkan istatistikler: -St. Patricks, bu sezon oynadığı 4 Avrupa maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. -Başakşehir, bu sezon oynadığı 4 Avrupa maçını da kazanırken bu karşılaşmaların tamamında ilk golü atan taraf oldu. -St. Patricks, bu sezon oynadığı 4 Avrupa maçında 3’ünde ilk golü atan taraf oldu. -Başakşehir, kazandığı 4 maçın 3’ünde rakibine en az 2 fark attı. Maçların keyfini özel oyunlarla çıkarın

Haberin Devamı

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında oynayacağı turları hangi takımların geçeceğine özel oyunlar Misli üyelerine sunuluyor. Uzun Vade bölümünde yer alan “Kim Tur Atlar?” oyunlarında Lugano – Beşiktaş eşleşmesinde Lugano’ya 2.95, Beşiktaş’a 1.31; St. Gallen – Trabzonspor eşleşmesinde St. Gallen’e 1.83, Trabzonspor’a 1.66’lık oranlar Misli’de iddaacıları bekliyor.

Misli’den yeni üyelere 50+50 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 50+50 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 50+50 TL kazanma şansını yakalayın. “Şampiyon Oranlar”ın ve özel oyunların yer aldığı Misli’de Avrupa heyecanını daha fazla yaşayın!