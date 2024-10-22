×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#UEFA AVRUPA LİGİ#Beşiktaş#FENERBAHÇE
Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 14:08

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in Avrupa'daki maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Manchester United takımını konuk edeceği maçta Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakada Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

Video Yardımcı Hakem odasında ise Jerome Brisard görev yapacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINA ALMAN HAKEM

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş'ın Fransız ekibi Olimpik Lyon ile 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçta Almanya Futbol Federasyonundan hakem Harm Osmers düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lyon kentinde oynanacak müsabakada Osmers'in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Stefan Lupp üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Exner olacak.

Haberin Devamı

Video Yardımcı Hakem odasında ise Christian Dingert görev yapacak.

BAŞAKŞEHİR'İN MAÇINI DEREVINSKYI YÖNETECEK

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Slovenya ekibi Celje ile 24 Ekim Perşembe günü yapacağı karşılaşmada Ukraynalı hakem Oleksii Derevinskyi düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Celje Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak müsabakada Derevinskyi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Viktor Matyash ve Viktor Nyzhnyk üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Denys Shurman olacak.

Video Yardımcı Hakem odasında ise Mykola Balakin görev yapacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA AVRUPA LİGİ#Beşiktaş#FENERBAHÇE

BAKMADAN GEÇME!