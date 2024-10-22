Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Manchester United takımını konuk edeceği maçta Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakada Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

Video Yardımcı Hakem odasında ise Jerome Brisard görev yapacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINA ALMAN HAKEM

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş'ın Fransız ekibi Olimpik Lyon ile 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçta Almanya Futbol Federasyonundan hakem Harm Osmers düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lyon kentinde oynanacak müsabakada Osmers'in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Stefan Lupp üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Exner olacak.

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Video Yardımcı Hakem odasında ise Christian Dingert görev yapacak.

BAŞAKŞEHİR'İN MAÇINI DEREVINSKYI YÖNETECEK

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Slovenya ekibi Celje ile 24 Ekim Perşembe günü yapacağı karşılaşmada Ukraynalı hakem Oleksii Derevinskyi düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Celje Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak müsabakada Derevinskyi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Viktor Matyash ve Viktor Nyzhnyk üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Denys Shurman olacak.

Video Yardımcı Hakem odasında ise Mykola Balakin görev yapacak.