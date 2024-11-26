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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta müsabakasında Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak mücadelede Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Feşnic düdük çalacak. Feşnic'in yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Cerei yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Szabolcs Kovacs olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Sebastian Coltescu oturacak. Yardımcı VAR olarak da Catalin Popa görev alacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINA İTALYAN HAKEM

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta müsabakasında Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çalacak. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giovanni Baccini yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Andrea Colombo olacak.

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Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Daniele Chiffi oturacak. Yardımcı VAR olarak da Paolo Mazzolen görev alacak.

FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ STEGEMANN

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'da oynanacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann'ın yardımcılıklarını Marco Achmüller ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Florian Badstübner olacak.

TANIDIK VAR HAKEMİ

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Benjamin Brand oturacak. Yardımcı VAR olarak da Tobias Reichel görev alacak.

Benjamin Brand geçtiğimiz sezon EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe maçının da VAR koltuğunda oturan hakemdi.

Sivasspor - Fenerbahçe mücadelesinin son dakikalarında Benjamin Brand'ın VAR'dan müdehalesiyle Fenerbahçe aleyhine tartışmalı bir penaltı kararı verilmişti. Sivassporlu Rey Manaj’ın penaltıyı gole çevirmesiyle maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmış ve sarı lacivertli camiadan pek çok tepki gelmişti.

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ACUN ILICALI DA KONUŞMUŞTU

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir canlı yayında hakem Benjamin Brand'ı eleştirirken, "Sivasspor maçında şampiyonluğu kaybettik, bir şey dedik mi? Yabancı hakem istedik, yabancı VAR geldi ve hata yaptı. Biz de sorgulamadık. 'Talimat aldı' demedik. Orada komik durum da var. Orta hakem, VAR'a uymak zorunda değil. Orta hakem, hakem olsa vermez. Yine Türk hakemin eline kaldık, çat diye penaltıyı verip devam etmiş." açıklamasını yapmıştı.