Temsilcilerimiz Avrupa’da kader haftasında | UEFA Avrupa Ligi’nde Türk derbisi oynanır mı?

Haberin Devamı

Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi’nde bugün saat 23:00'te kader maçlarını oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta heyecanı Twente - Beşiktaş, Midtjylland -Fenerbahçe ve Ajax-Galatasaray karşılaşmalarıyla yaşanacak. Türk takımları için kritik öneme sahip olan son hafta maçları, temsilcilerimizin Avrupa’daki yeni rotasını belirleyecek.

Lig aşamasındaki sekizinci yani son maçlar öncesinde sıralamayla ilgili pek çok ihtimal bulunuyor. Temsilcilerimizin karşılaşmaları başta olmak üzere heyecanın zirve yapacağı 18 maç bahisseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu maçlarda Misli üyeleri, Şampiyon Oranlar ile yüksek kazanç elde etme imkânına sahip oluyor.

Galatasaray’da hedef ilk 8

UEFA Avrupa Ligi’nde şu ana kadar 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak lig etabındaki 3 namağlup takımdan biri olan Galatasaray, son maçında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalınca 9. sıraya gerilemişti. Play-off etabını garantileyen temsilcimiz, son maçında Ajax’a karşı deplasmanda kazanarak lig etabını ilk 8 içinde tamamlamayı ve direkt son 16 bileti almayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar kazandığı takdirde tek ihtimal dışında üst tura yükselecek. Lyon, Tottenham, Anderlecht ve Manchester United kazanıp; Bodo Glimt de temsilcimizden 2 gol daha fazla atarsa o zaman Cimbom’a galibiyet de yetmeyecek. Temsilcimizin beraberlikle bile ilk 8’e kalma şansı bulunuyor ancak bu ihtimal hiç de kolay değil. Son maçında, Galatasaray’ın da puan kaybettiği Rigas Skola’ya deplasmanda yenilen Ajax’ın ilk 8 şansı kalmadı. 10 puanlı Ajax, bu maçta kazanarak lig etabını daha iyi bir sıralamada bitirmeye ve play-off için kura avantajı kapmaya çalışacak. Yenilgi veya beraberlik halinde onlar için de hesaplar karışacak.

Haberin Devamı

Fenerbahçe tur peşinde

Fenerbahçe, ilk 24’te yer alarak play-off turuna kalmak için Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Lig aşamasında şu ana kadar 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan temsilcimiz 9 puanla 23. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, bu maçı kazanması halinde üst tura yükselmeyi garantileyecek. Beraberlik ihtimalinde ise diğer maçların sonuçları temsilcimizin kaderini belirleyecek. Fenerbahçe’nin maçı kaybetmesi durumunda da yine ilk 24’e kalma şansı bulunuyor. Lig etabında 10 puanla Fenerbahçe’nin 1 puan önünde 19. sırada yer alan Midtjylland’ın da ilk 8 şansı kalmadı. Onlar da kazanarak bir üst tura sıralama olarak avantajlı çıkmayı hedefliyor.

Haberin Devamı

Beşiktaş play-off için sahada

Lig aşasında Fenerbahçe ile aynı puana (9) sahip olan bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, şu ana kadar 3 maçını kazanırken 4 de yenilgi almıştı. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Avrupa Ligi’ndeki son maçında Athletic Bilbao’yu 4-1’le geçen temsilcimiz tur umutlarını son maça taşımıştı. Siyah-beyazlılar, Twente deplasmanında kazanması durumunda üst tura yükselecek. Beraberlik ve yenilgi durumlarında ise diğer maçlardan gelecek sonuçları bekleyecek. 7 puanlı Hollanda temsilcisi Twente’nin ise kazanmaktan başka çaresi yok. Temsilcimizi mağlup etmeleri durumunda onların kaderi de diğer maçlar sonrasında belli olacak.

Türk derbisi ihtimali

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi, play-off turunda derbi ihtimali de bulunuyor. Üst turda 9. ve 10. sıradaki takımlar, 23. ve 24. sıradaki takımlarla; 11. ve 12. sıradaki takımlar 21 ve 22. sıradaki takımlarla; 13. ve 14. sıradaki takımlar 19 ve 20. takımlarla ve 15 ve 16. sıradaki takımlar 17 ve 18. takımlar ile eşleşecek. 7. hafta sonundaki puan durumuna göre Galatasaray, Beşiktaş ile eşliyordu. Son hafta da buna benzer bir tablo olması durumunda Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş ile eşleşebilir.

Play-off kuraları 31 Ocak’ta çekilecek

UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabının tamamlanmasının ardından Play-off turu için kuralar 31 Ocak Cuma günü çekilecek. Avrupa Ligi kuralarıyla birlikte Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri de yine bu tarihte belli olacak.

Haberin Devamı

Misli editörlerinden tüyolar

Misli editörlerinin hazırladığı istatistikler ve analizler şu şekilde:

Ajax – Galatasaray

- Galatasaray’ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçın tamamında karşılıklı gol oldu.

- Galatasaray bu sezonki tüm Avrupa kupası karşılaşmalarında kalesinde gol gördü.

- Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon oynadığı 7 maçın 6’sında maç sonu 3.5 gol barajı aşıldı.

- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçı da kaybetmedi. (3 galibiyet, 4 beraberlik)

- Ajax teknik direktörü Francesco Farioli, Galatasaray'a rakip olduğu 5 karşılaşmada 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

- Ajax, Türk takımlarına karşı oynadığı 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Haberin Devamı

Midtjylland – Fenerbahçe

- Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında bu sezon yaptığı 11 maçın 9’unda karşılıklı gol oldu.

- Fenerbahçe bu sezonki 17 deplasman maçında 10 galibiyet aldı.

- Fenerbahçe’nin bu sezonki 17 deplasman maçının 12’si 2.5 gol üzeri skorla tamamlandı.

- Midtjylland'ın UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon çıktığı 7 maçın 6’sı 2.5 gol altı bitti.

- Midtjylland, bu sezon iç sahada oynadığı 6 Avrupa kupası maçının hepsinde gol buldu.

Twente - Beşiktaş maçına dair öne çıkan istatistikler

- Beşiktaş’ın bu sezonki 9 Avrupa kupası maçının 8’inde 2.5 gol barajı aşılırken 6 tanesi de 3.5 gol üstü skorla tamamlandı.

- Beşiktaş’ın bu sezonki 9 Avrupa kupası maçının 7’sinde ağlar karşılıklı havalandı.

- Beşiktaş’ın bu sezonki 13 deplasman maçının 10’unda ilk yarı gol atıldı.

- Twente, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet aldı.

- Twente'nin UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon çıktığı 7 maçın 5’i 2.5 gol altı bitti.

- Twente, Türk takımlarına karşı çıktığı 9 maçta 3 kez kazanırken 5 kere yenildi. 1 karşılaşma da eşitlikle tamamlandı.

Şampiyon Oranlar Misli’de

Bu heyecanı katlamak isteyenler için Misli, Şampiyon Oranlar ile normalin üzerinde oranlarla kazanma fırsatı sunmaya devam ediyor. Şampiyon Oranlar ile fark yaratmaya devam eden Misli, Avrupa Ligi’nde de normalin üzerinde oranlarla heyecanı yükseltiyor. Misli Şampiyon Oran bülteninde Galatasaray’ın kazanır oranı 2.21 yerine 2.47, Fenerbahçe’nin kazanır oranı 1.80 yerine 1.92 ve Beşiktaş’ın kazanır oranı 2.77 yerine 3.03 olarak yer alıyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.