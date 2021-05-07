Temsilci Ali Koç'u ne yapacaksınız?

İstanbul ili bölgesel hakemlerinden Ali Koç’un U19 Ligi’ndeki Fenerbahçe-Ankaragücü maçına atanmasına istinaden önceki gün Sporx sitesinde bir haber Erman Toroğlu’nun “Hakem aleminde herkes birbirinin altını oymaya çalışıyor” yorumu ile birlikte verildi. Dün gazetemizde kısaca görüşlerimi paylaşmış, bire bir isim benzeşmesinin ötesinde yapılan değerlendirmeler için “Akıl almaz” demiştim.

Hatta İl Hakem Kurulu’nun görevden alınacağı dedikoduları çıkınca “Yok artık!” diyerek ulaştığım yetkililer, gazete baskıya girmeden önce henüz böyle bir gelişme olmadığını iletmişlerdi. Perşembe sabahına İl Hakem Kurulu (İHK)’nun görevden alındığı haberiyle uyandık. İnanılmaz ama gerçek, hatta “Sadece Türkiye’de olur” denilebilecek bir olay! Konuyla ilgili düşüncelerimi dünkü yazımda “Eğer belirtildiği şekilde MHK Başkanı Sayın Serdar Tatlı hakeme bu maçı verenleri görevden alırsa, acilen TFF’nin de MHK’yı görevden alması gerekir” şeklinde ifade etmiştim. Sayın MHK Başkanı Tatlı’ya bazı sorularım ve hatırlatmalarım olacak...

17 MAÇINI YÖNETMİŞ

1- Acaba İl Hakem Kurulu üzerindeki bu yaptırımınızdan önce bölgesel hakem Ali Koç’un daha önce görev aldığı Fenerbahçe maçlarına baktınız mı? Hemen ileteyim... Ali Koç, bugüne kadar sarı lacivertlilerin altyapı kademelerinde 17 maçında görev yapmış. Son 6’sı yanda:

2- Daha önceden Fenerbahçe maçlarına verilmiş olmasında hiçbir sakınca yokken, birden bire rakip Ankaragücü olunca internet sitelerine konu olması ve Erman Toroğlu’nun “MHK’nın altını oyuyorlar” yorumu mu sizi rahatsız etti? Yoksa TFF kanadından mı eleştirildiniz?

3- MHK’nın İstanbul üyesinin bile haberi olmadan bu acayip operasyonun yapılmış olması, uzun süredir dillerde dolaşan “Bakmayın siz MHK’nın 9 üyeden oluştuğuna; esasında 6’sının hiçbir fonksiyonu yok. Süsten farksız” iddiasının bir başka ispatı mı?

4- “Zorbay Küçük’ün babası geçmiş yıllarda Galatasaray altyapısında görev yapıyor, nasıl Galatasaray maçlarına atanır?” eleştirisi yapıldı, hakeminize destek verip doğru yaptınız.

5- Arda Kardeşler’in kardeşi Erce, Trabzonspor’un kalecilerinden biri olduğu halde, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasararay’ın 3, Fenerbahçe’nin 2, Beşiktaş’ın 1 maçında görevlendirdiniz. “Elma ile armut karışmamalı” dediniz. Destek verip doğru yaptınız.

6- Beşiktaş Halil Umut Meler’i; Galatasaray da Mete Kalkavan’ı eleştirdi diye, atama prensibinizi kenara bırakıp, hemen ertesi hafta inatlaşıp tekrar görevlendirdiniz. Medyada ve kamuoyunda “Helal olsun” diyenler oldu. Destek buldunuz.

SİZ HANGİ SERDAR TATLI'SINIZ?

Peki hangi Serdar Tatlı gerçek olan? Tek şanssızlığı (!) dünyaya merhaba dediği gün ailesinin “Ali” ismini koyması olan genç bir hakemin malzeme edilmesine engel olamayan Tatlı mı? Yoksa Süper Lig hakemlerinin arkasında duran Tatlı mı? 31 Aralık 2018 verilerine göre; Türkiye’de 773 bin ‘Ali’ ismi var. İstanbul’daki sayı 98 bin 743. Ayrıca 3 senede analar daha ne Ali’ler doğurmuştur. Ali ismi kadar olmasa da ‘Koç’ soyadına da sahip binlerce vatandaşımız vardır. Hatta daha vahimini şu an ispiyonluyorum... Hemen Temsilciler ve Gözlemci Kurulu’nun görevden alınması için TFF ile istişare ediniz. Temsilci olan ‘Ali Koç’ da mevcut! En son 6 Mayıs’ta İskenderun’da 3. Lig maçında görev aldı. Allah muhafaza, Kadıköy’de görev alırsa, kulübün ceza almasını gerektirecek olayları raporuna yazmayabilir (!) Keza Beşiktaş ve G.Saray’a kasten ceza yazabilir, değil mi sayın başkan?

AKROSTİŞ YAPILIRSA ŞAŞIRMAYIN!

Bütün bu yaşananlar demek oluyor ki hakemlerin görevlendirme kriterlerine isim-soyad da eklendi. Korkarım yakında akrostiş yapan MHK görürsek şaşırmamak gerek. Genç arkadaşlara tavsiyem; hakem olmak istiyorsanız, aile nüfus kaydınızı iyi kontrol ediniz. Sakın ola ki 4 büyüklerin başkanlarının isimlerini barındırmasın. Eğer varsa, doğru mahkemeye! Unutulmasın ki ben dahil her hakem, Ali Koç gibi bölgesel hakem seviyesindeyken gözlerimizi kapatıp İnönü’de, Kadıköy’de, Ali Sami Yen’de on binlerin önüne çıkacağımız günü hayal ederdik. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray’ın büyüklerin PAF ve U14 kategorisi gibi maçları geldiğinde çok heyecan duyardık. Hiç kimsenin insanların hayallerini çalmaya ve çirkinleştirmeye hakkı yok. Allah böyle zihinleri ıslah etsin.