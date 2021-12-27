Temposuz galibiyet

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Vitor Pereira ile beklenen ayrılık gerçekleştikten sonraki ikinci maçına da Mesut Özil ve irfan Can başta tüm silahlarını kuşanmış, tüm yıldızlarını sahaya sürmüş ve dörtlü savunmaya dönmüş şekilde çıktı Fenerbahçe. Maça hızlı başlayıp 10. dakikada Novak’la ilk golü bulmayı başarsalar da, 78. dakikada Pelkas’tan gelen ikinci gole kadar zayıf rakipleri karşısında farkı bir türlü açamadılar. Golleri saymazsak, maçın genelinde sahada ne oynadığını çok da anlayamadığımız, elinden geldiğince mücadele etmeye çalışan ancak çok da başaramayan dağınık takımlar vardı.

UMUDU KESMiŞ GiBiLER

Sezonun en temposuz maçlarından birinde sarı lacivertlilerin rakibi, ligin son sıralarına demir atan ve bu sezonden iyiden iyiye umudu kesmişe benzeyen Yeni Malatya yerine başka bir takım olsaydı, belki daha zor geçebilirdi bu maç. Ancak hafta içi oynanan ve 2-0 öne geçtikten sonra 2-2’ye gelen maçın etkisini üzerinden atamamışa benzeyen Sumudica’nın öğrencilerinin pek tehlike yaratacak bir hali yoktu doğrusu.

TARAFTAR SİNİRLENDİ

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Fenerbahçe’nin Vitor Pereira ayrıldıktan sonra ve çok eleştirilen savunma ve oyuncu tercihleri düzeltildikten sonra bile işlerin değişmemesi, tüm yıldızlar sahadayken bile bir türlü beklenen futbolu, hücum çeşitliliği ve kreatif oyunu sahaya yansıtamaması, maça gelen az sayıda taraftarı sinirlendirmiş olmalı ki sıklıkla yönetim istifa sesleri duyuldu, farklı oyuncular farklı zamanlarda ıslıklandı, sonra aynı oyuncuların alkışlandığı da oldu.

ASIL SORULAR CEVAPSIZ

Futbolun ‘yetenekli isimleri yan yana dizelim, onlar bildiği gibi oynasın’dan daha fazla bir şey olduğunu sarı lacivertlilerin teknik direktörsüz çıktığı bu iki maçta görmüş olduk. Fenerbahçe devre arasına, bu galibiyetle biraz rahatlamış giriyor olsa da, yeni teknik direktör bir an evvel gelip takımı toparlayana kadar asıl sorunlarına ve sorularına cevap alamayacağı kesin.