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Tekvando Milli Takımı, İspanya’dan 14 madalya ile dönüyor!

#Tekvando#Türkiye#İspanya Açık Tekvando Turnuvası
Tekvando Milli Takımı, İspanya’dan 14 madalya ile dönüyor

Türkiye Tekvando Milli Takımı, İspanya Açık Tekvando Turnuvası’nda 7’si altın 14 madalya kazandı.

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İspanya’nın Alicante şehrinde düzenlenen organizasyona 79 ülkeden bin 100 civarında sporcu katıldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na puan veren G2 statüsündeki turnuvada Türkiye'yi 23 sporcu temsil etti. Milli tekvandocular, turnuvayı 7 altın, 1 gümüş, 6 bronz toplam 14 madalya ile tamamladı. Türkiye, bu sonuçla İspanya ve Fransa’nın önünde takım halinde turnuvayı zirvede tamamladı.

Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın: Emine Gögebakan (46 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo), Deniz Dağdelen (54 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Muhammed Emin Yıldız (74 kilo)

Gümüş: Hüseyin Kartal (80 kilo)

Bronz: Fatma Keleş (46 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+73 kilo) Görkem Polat (54 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)

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#Tekvando#Türkiye#İspanya Açık Tekvando Turnuvası

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