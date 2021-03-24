Teknolojik bağımsızlık sunan bir platform; CoreGames

CoreGames, sunduğu altyapı ile prototip oluşturmayı ve yinelemeyi oldukça hızlı bir hale getiriyor. Oyuncuların hızlı bir şekilde kendilerine ait 3D ve çok oyunculu bir deneyim yaratabildiği CoreGames, içinde barındırdığı yüzlerce ücretsiz oyun ile de oyun çeşitliliği arayan oyuncular için harika bir deneyim sunuyor.

Hiçbir kodlama bilgisi gerektirmeyen CoreGames platformundaki binlerce ücretsiz ve yüksek kaliteli müzik, ses ve sanat seçeneklerini kullanabilen oyuncular, hızlıca kendi oyunlarını oluşturmaya başlayabiliyorlar. CoreGames platformu, Unreal motor gücüyle destekleniyor. Bu sayede platformun sunduğu görsel efektler kullanılarak üretilen oyunlar daha çarpıcı hale getirilebildiği gibi binlerce farklı karakter de oluşturulabiliyor.

Oyun deneyimine heyecan katıyor

Oyuncularına ücretsiz oyun oynama ve oyun çeşitliliği sunan CoreGames platformu, bu deneyime heyecan katmayı da unutmuyor. CoreGames, dönem dönem düzenlediği büyük ödül havuzlarına sahip yarışmalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 6 bin dolardan 25 bin dolara kadar farklı ödüllerin ortaya konulduğu platform, kullanıcılar arasındaki eğlenceli rekabeti de arttırıyor.

Oyuncuların Core dünyasını keşfetmeleri için hazırlanan Core Home World, oyunculara üç boyutlu sanal bir alan sunuyor. Büyük çerçeveler, tümü Core'da oluşturulan çılgın nişancılardan derin MMORPG'lere, simülatörlere ve çok daha fazlasına kadar her şeyi içeren en popüler ve çok özellikli oyunların tümü için portallara giden yolu işaret ediyor. Core Home World, oyunculara benzersiz, tamamen birbirine bağlı çoklu evren deneyimi sunuyor.

Nisan ayında Epic Games Store’da gerçekleştireceği Erken Erişim lansmanına hazırlanan CoreGames; konuşma balonları, önemli ölçüde azaltılan küçük yükleme boyutunun yanında oyuncuların en sevdiği karakterler ve montajlar için daha fazla yenilikler sunacak.