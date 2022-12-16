Teknik direktör Sinisa Mihajlovic hayatını kaybetti

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Ünlü teknik direktör Sinisa Mihajlovic, yaklaşık 3 yılı aşkın bir süredir lösemiye karşı verdiği savaşı kaybetti. 53 yaşındaki Sırp teknik adam, Roma'da tedavi gördüğü klinikte hayata gözlerini yumdu.

Mihajlovic'in ölümü, eşi Arianna ve çocukları Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan ve Nikolas'ın yayınladığı basın bildirisiyle duyuruldu.

Futbolculuk kariyerinde Kızılyıldız, Roma, Inter, Lazio gibi kulüplerde oynayan Mihajlovic teknik direktörlük kariyerinde ise Bologna, Milan, Torino, Sporting, Sırbistan Milli Takımı, Fiorentina gibi kulüpleri çalıştırdı.

Lösemi ile savaşına rağmen kariyerini sonlandırmayan Mihajlovic, Eylül sonunda Bologna'daki görevinden ayrılmıştı.

HASTALIĞINI GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE DUYURMUŞTU

Temmuz 2019'da düzenlediği basın toplantısında lösemi hastası olduğunu açıklayan Mihajlovic, gözyaşları içerisinde şu ifadeleri kullanmıştı:

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Açık konuşmak istiyorum. Analizlerde yolunda olmayan bazı şeylerin olduğunu söylediler. Lösemi olduğumu söylediklerinde benim için tam bir darbe oldu. İki gün yatakta ağladım. Ama bunlar korkunun gözyaşı değil, biliyorum ki kazanacağım.

Ben asla kaybetmek için oynamam. Aklımı kaybederim. Bu, futbolda da böyle yaşamımda da. Lösemiyi yeneceğim. Bunu eşim, ailem, beni sevenler için yapacağım.