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Teknik Direktör Reha Erginer’le yollar ayrıldı

#Spor Toto 1. Lig#Reha Enginer#Boluspor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, son haftalarda arka arkaya gelen puan kayıplarının ardından teknik direktör Reha Erginer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, ligin 32. haftasında kendi evinde oynadığı Erzurumspor karşılaşmasında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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#Spor Toto 1. Lig#Reha Enginer#Boluspor

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