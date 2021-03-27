Teknik direktör kıyımında Avrupa'ya fark!

Süper Lig’de sezonun bitimine 11 hafta kala kulüpler teknik adam kıyımına devam ederken Erol Bulut’un da listeye eklenmesiyle birlikte tal 28 kez hoca değişikliğine gidildi. Alanya, Beşiktaş, Galatasaray, Hatay ve Sivas sezon başından beri aynı teknik ekip ile yola devam ederken diğer 17 kulüpte antrenörler kalıcı olmadı

UEFA'NIN İLK 20'SİNDE 1 NUMARAYIZ

UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 içinde teknik direktör değiştirme sayısında Süper Lig’i geçen ülke bulunmuyor. 28 hoca değişikliği ile zirvede yer alan Süper Lig’i 22 kez teknik adam değiştiren Sırbistan takip ediyor. 3. basamakta ise 16 değişikliğin yaşandığı Kıbrıs Rum Kesimi var.

İNGİLTERE'DE 3 TAKIM HOCA DEĞİŞTİRDİ

Bu arada Avrupa’nın 5 Büyük liginin tamamında toplamda 33 kez teknik direktör değişikliği yapıldı. İngiltere’de sadece 3 takımda kan değişikliğine giderken İspanya’da 5, İtalya’da 6 ekip sezon içinde hoca değişikliğine başvurdu. Almanya’da 6 takım 9 hoca, Fransa’da ise 8 kulüp 10 teknik adam değiştirdi. Başka bir deyişle İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa’da toplam 78 takım 28 hoca değiştirirken Süper Lig’deki 21 takım kadar değişiklik yaptı.