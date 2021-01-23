MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriTeknik direktör Benitez, Çin kulübü Dalian'dan ayrıldı
GeriFutbol Teknik direktör Benitez, Çin kulübü Dalian'dan ayrıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

Teknik direktör Benitez, Çin kulübü Dalian'dan ayrıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknik direktör Benitez, Çin kulübü Dalian'dan ayrıldı
Abone Olgoogle-news

Çin Süper Ligi takımlarından Dalian ile İspanyol teknik direktör Rafael Benitez'in yolları ayrıldı.

Benitez, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesinin feshedildiğini belirterek, çalışma arkadaşlarına, futbolculara ve kulüp personeline emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran 60 yaşındaki Benitez, 2019'un temmuz ayından bu yana Dalian'da görev yapıyordu.

Liverpool ile 2005'te UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanyol teknik adam, 2013'te ise Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle