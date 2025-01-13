×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Teknik direktör arayan Beşiktaş’ta karar haftası

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Serdal Adalı#Transfer
Teknik direktör arayan Beşiktaş’ta karar haftası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 07:00

Herkesin merak ettiği ismin birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı’nın, futbol camiasının heyecanla takip ettiği teknik direktör arayışını bu hafta sonuçlandırması bekleniyor. Adalı’nın amacı, yeni teknik adamı mümkün olan en kısa sürede getirip, tamamıyla futbolcu transferine odaklanmak... Başkanlığa seçildikten sonra görüştüğü ilk isim olan Sergen Yalçın’dan ailevi nedenlerinden dolayı olumlu yanıt alamayan Adalı, gözünü dünyaca ünlü teknik adamlara çevirmiş durumda. Alman ekolüne daha sıcak bakan Adalı’nın listesindeki ilk isimlerin Niko Kovac, Roger Schmidt ve Felix Magath olduğu öğrenildi. Öncelikle bu teknik adamlardan biriyle anlaşmaya çalışan Beşiktaş Başkanı, olumlu sonuç alamadığı takdirde rotayı İtalya’ya çevirip Massimilano Allegri ile görüşecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Serdal Adalı#Transfer

BAKMADAN GEÇME!