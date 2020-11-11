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GeriFutbol Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 21:33 | Son Güncelleme:

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı

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Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı
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Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, bordo-mavili ekibin başında ilk antrenmanına çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, pas ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor Kulübü ile dün 2,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Avcı'nın yeni takımıyla çıktığı ilk antrenmanda, yardımcıları Orhan Ak ve Egemen Korkmaz da yer aldı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek

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